Jornada doble de la Liga Mx; horarios y dónde ver en vivo

Fin de semana cargado de fútbol, de martes a domingo la Liga MX inundará las pantallas mexicanas con 18 partidos de alto calibre.

Partidos martes 23 y miércoles 24 de septiembre Liga MX

Martes 23 de septiembre:

Puebla vs Pachuca: Fox y TUDN a las 19:00 horas.

Chivas vs Necaxa: Amazon Prime a las 19:10 horas.

Juárez vs Pumas: Azteca 7 a las 21:00 horas.

León vs Mazatlán: Fox y Caliente TV a las 21:05 horas.



Miércoles 24 de septiembre:

Cruz Azul vs Querétaro: TUDN Y Vix premium a las 18:00 horas.

Tigres vs Atlas: Azteca 7 y Fox a las 19:00 horas.

Toluca vs Monterrey: Canal 5 y TUDN a las 20:00 horas.

San Luis vs America: Disney Plus a las 21:00 horas.

Santos vs Tijuana: Vix Premium a las 21:00 horas.

Partidos de fin de semana Liga MX

Viernes 26 de septiembre:

Juárez vs León: Tubi a las 19:00 horas.

Puebla vs Chivas: Azteca 7 a las 21:00 horas.



Sábado 27 de septiembre:

Pachuca vs San Luis: DAZN a las 17:00 horas.

Atlas vs Necaxa: Vix Premium a las 17:00 horas.

Monterrey vs Santos: Canal 5 y TUDN a las 19:00 horas.

Toluca vs Mazatlan: Vix Premium a las 19:00 horas.

America vs Pumas: Canal 5 y TUDN a las 21:05 horas.



Domingo 28 de septiembre:

Querétaro vs Tigres: TUDN a las 17:00 horas.

Tijuana vs Cruz Azul: Azteca 7 a las 21:05 horas.

‘Picks’ de la semana

Puebla vs. Pachuca: Pachuca ha perdido 5 de sus últimos 6 partidos, mientras que el Puebla ha ganado sus últimos 3 juegos en casa. Un pick interesante es la victoria del Puebla o, si buscas algo más seguro, que ambos equipos anotan.

Chivas vs. Necaxa: Chivas ha ganado sus últimos 3 partidos en casa. Por su parte, el Necaxa no ha logrado ganar en 7 de sus últimos 8 encuentros. El pick más probable es la victoria de Chivas.

Juárez vs. Pumas: Pumas no ha perdido en 9 de sus últimos 10 partidos. Además, 7 de los últimos 8 partidos de Juárez como local han tenido menos de 2.5 goles. Es probable que Pumas gane o empate y que el partido tenga menos de 2.5 goles.

León vs. Mazatlán FC: León ha ganado o empatado en 8 de sus últimos 9 partidos. Además, en 6 de sus últimos 7 juegos se han anotado más de 2.5 goles. Un pick fuerte es que León gana o empata y que habrá más de 2.5 goles.

Cruz Azul vs. Querétaro FC: Cruz Azul ha ganado sus últimos 6 partidos. Además, en 5 de los últimos 5 partidos del Querétaro como visitante se han anotado menos de 3.5 goles. Se espera una victoria de Cruz Azul.

Tigres vs. Atlas: En los últimos 10 partidos entre estos equipos se han anotado menos de 3.5 goles. Además, Tigres ha ganado o empatado en sus últimos 5 juegos. Es probable que el partido tenga menos de 3.5 goles y que Tigres gane o empate.

Toluca vs. Monterrey: En los últimos 4 partidos entre estos equipos han anotado ambos. Monterrey ha ganado sus últimos 4 partidos como visitante. Un buen pick es que ambos equipos anoten.

Atlético San Luis vs. América: En 14 de los últimos 16 partidos entre estos equipos, ambos han anotado. Se espera que ambos equipos anoten en este encuentro.

Santos Laguna vs. Xolos de Tijuana: Tijuana ha anotado el primer gol en 8 de sus últimos 9 partidos. Además, en 7 de sus últimos 8 partidos se han anotado más de 2.5 goles. Un pick interesante es que Tijuana anote el primer gol y que habrá más de 2.5 goles.

Tabla general al momento Liga MX

Cruz Azul : 23 pts Monterrey: 22 pts Toluca: 19 pts América: 18 pts Xolos: 16 pts Tigres: 16 pts Pumas : 13 pts Pachuca: 13 pts FC Juárez: 12 pts León: 11 pts Atlético San Luis: 10 pts Necaxa: 9 pts Chivas: 8 pts Santos: 7 pts Mazatlán: 7 pts Atlas: 7 pts Querétaro: 7 pts Puebla: 4 pts