México va junto a otros países para ser anfitrión de un Mundial la próxima década

La FIFA ya comenzó a organizar los primeros detalles para la Copa Mundial Femenil del 2031. Un punto clave será el país anfitrión, por lo que, tomando todas las previsiones posibles, México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica han levantado la mano con una candidatura conjunta.

El Mundial Femenil del 2027 tendrá lugar en Brasil y promete ser una de las mejores ediciones que se han disputado. Todavía no está claro si para la edición del 2031 habrá más selecciones (igual que en el varonil) pero, previendo cualquier escenario, la candidatura de centro y norte América luce como una de las más atractivas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

México busca ser sede del Mundial en 2031

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) acaba de hacer oficial su candidatura conjunta para ser sede del Mundial Femenil en el 2031, con la promesa de entregar el torneo de “mayor impacto en su historia”.

Una candidatura nunca antes vista en la historia del deporte, que contempla países de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, unidos para celebrar el futbol en uno de los torneos más importantes que hay.

Por si fuera poco, según los cálculos de la FMF, el Mundial Femenil del 2031 podría albergar a 4.5 millones de fanáticos, lo que marcaría un récord dentro y fuera del campo. Una tarea exigente, para la que ya tendrían listos varios estadios de calidad Mundial que ya tendrían experiencia en copas del mundo.

La FIFA analizará la candidatura y el 30 de abril del 2026 deberá tomar una decisión. Por lo pronto, la candidatura de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica es una de las más atractivas sobre la mesa.

México buscará su cuarto Mundial

Hasta ahora, México ha sido anfitrión de dos Mundiales, los de 1970 y 1986; muy pronto tendrá su tercer Mundial , en el 2026, aunque ese será en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

En caso de lograr ganar ser anfitriones, México albergaría su cuarto Mundial en el 2031, con la diferencia de que ese sería el primer torneo femenil.

El día de hoy, presentamos nuestra candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenina 2031#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/tYm6JUAOhM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.