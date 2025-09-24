¡Luto en NFL! Muere Rudi Johnson, ex de los Bengals que padecía problemas mentales

El mundo de la National Football League (NFL) está de luto, pues los Cincinnati Bengals confirmaron el fallecimiento de Rudi Johnson , excorredor de 45 años de edad que padecía una enfermedad mental y el cual llevaba varios años alejado del foco de los emparrillados y el americano.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que los Bengals confirmaron la muerte del excorredor, el cual incluso llegó a estar en el Pro Bowl de la temporada 2004 de la NFL gracias a los números que cosechó en su momento.

Confirman muerte de Rudi Johnson, excorredor de los Cincinnati Bengals

Si bien es cierto que hasta el momento la muerte de Rudi Johnson no ha sido esclarecida por las autoridades correspondientes en los Estados Unidos (EUA), medios internacionales como el New York Post reportaron que el exjugador de la NFL habría atentado contra su propia vida.

Y es que es importante señalar que Johnson sufría de los efectos de la llamada Encefalopatía Traumática Crónica (CTE por sus siglas en inglés), enfermedad mental que suele afectar principalmente a aquellos que practican deportes de alto contacto como la NFL.

We are deeply saddened by the passing of Rudi Johnson. pic.twitter.com/wXTd8jgEBl — Cincinnati Bengals (@Bengals) September 23, 2025

¿Qué es la CTE?

De acuerdo con investigaciones y expertos en la materia, la CTE es una enfermedad neurodegenerativa progresiva causada por golpes repetidos en la cabeza. Se señala que esta acumulación de impactos en el cráneo genera la formación de depósitos de proteína tau en el cerebro, lo cual puede provocar los siguientes síntomas:

Pérdida de memoria

Confusión

Depresión

Problemas de control de impulsos

Demencia

Jugadores de la NFL que han muerto por CTE

Phillips Adams es uno de los jugadores de la NFL que se vieron afectados por la CTE, pues en 2021 perpetró un tiroteo masivo que provocó la muerte de seis personas dentro de los Estados Unidos.

Otros casos sonados de jugadores diagnosticados con esta enfermedad son los siguientes:

Andre Waters

Mike Webster

Aaron Hernández

Dwight Clark

Junior Seau

Reacción en redes sociales por la muerte de Rudi Johnson

Luego de que se confirmara la muerte de Rudi Johnson, equipos de la NFL y la misma liga emitieron comunicados vía redes sociales para mostrar su pésame a los familiares del excorredor de los Bengals, Lions y demás.

