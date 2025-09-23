¡Generación dorada a escena! Fecha y rival contra el que debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20

Este martes 23 de septiembre la Selección Mexicana perdió en su último partido de preparación rumbo al Mundial Sub 20 que se disputará en Chile este mismo 2025, pues los dirigidos por Eduardo Arce cayeron ante el combinado de Colombia que también tendrá participación en esta edición del campeonato.

Será el próximo domingo 28 de septiembre de este 2025 que la Selección Azteca Sub 20 esté debutando en la Copa del Mundo de la FIFA de esta categoría, esto cuando se midan ante el combinado de Brasil en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago de Chile.

¿A qué hora y por dónde ver el México vs Brasil por el Mundial Sub 20?

El partido en el que la Selección Mexicana estará debutando en el Mundial Sub 20 ante Brasil dará inicio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, sin embargo la transmisión del compromiso iniciará al menos 10 minutos antes con toda la previa.

Será a través de la señal de Vix que se podrá ver completamente en vivo el compromiso entre México y Brasil, el cual representará el debut de ambas naciones en este torneo internacional juvenil de la FIFA.

#Sub20 | Concluye nuestro último partido de preparación rumbo a Chile 2025.



México 2-3 Colombia



A seguir con el trabajo para nuestro debut el próximo domingo. 🫡#ProyectoSelecciones — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 23, 2025

Rivales de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20

Más allá del fuerte debut que tendrá la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de la FIFA, es importante mencionar que el combinado Azteca se encuentra en el llamado “grupo de la muerte”, pues también se deberá medir ante España y Marruecos como parte de la fase de grupos del campeonato.

Las fechas de los partidos son:

España vs México el 1 de octubre a las 14:00 horas

México vs Marruecos el 4 de octubre a las 14:00 horas

Grupos completos del Mundial Sub 20

Serán un total de seis grupos con ocho selecciones cada uno los que conformarán todo el torneo del Mundial de la FIFA Sub 20 de este 2025, pues combinados europeos, asiáticos, africanos y americanos buscarán obtener el título internacional .

Los grupos son los siguientes:

Grupo A: Chile, Egipto, Japón y Nueva Zelanda

Grupo B: Paraguay, Corea del Sur, Ucrania y Panamá

Grupo C: Brasil, España, México y Marruecos

Grupo D: Argentina, Italia, Australia y Cuba

Grupo E: Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Nueva Caledonia

Grupo F: Colombia, Nigeria, Noruega y Arabia Saudita

Lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial Sub 20

Es importante mencionar que los jugadores convocados por la Selección Mexicana para el Mundial Sub 20, conforman una de las listas más completas y competitivas del Tricolor en los últimos años, pues entre ellos destacan jugadores como Gilberto Mora, Obed Vargas, Hugo Camberos y Elías Montiel, los cuales ya son consagrados en primera división.

Porteros: Juan Liceaga, Emmanuel Ochoa, Pablo Lara

Defensas: Diego Ochoa, César Bustos, José Pachuca, Everardo López

Medios: Obed Vargas, Elías Montiel, Alexéi Domínguez, Íker Fimbres, Gilberto Mora, Karol Velázquez, Hugo Camberos, César Garza y Amaury Morales

Delanteros: Ángel Chávez, Tahiel Jiménez, Jonathan Padilla, Oswaldo Virgen, Diego Sánchez, Mateo Levy y Juan Uribe

