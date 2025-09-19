Horario y señal para ver en vivo el Cruz Azul vs Juárez y todos los juegos de este viernes en Liga MX

Este viernes 19 de septiembre arranca la Jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con el Cruz Azul vs Juárez, partido que dará inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, y el cual se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Vix.

A través de las redes sociales oficiales del conjunto cementero, se dio a conocer que previo al arranque del compromiso contra los Bravos de Juárez, se estarán llevando a cabo hasta nueve activaciones en las afueras del Estadio Olímpico Universitario, esto con la finalidad de ampliar la experiencia para los aficionados.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Juárez al juego de la Jornada 9?

El partido Cruz Azul vs Juárez podría dejar uno de los enfrentamientos más interesantes de la campaña, pues mientras los dirigidos por Nicolás Larcamón marchan en la segunda posición de la tabla general, los de la frontera se encuentran en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX.

Fue en medio de polémicas arbitrales que el Cruz Azul logró vencer a los Tuzos de Pachuca en la Jornada 8 con un marcador de 1-0. Por su parte, los Bravos empataron a un gol ante los Rayos de Necaxa de Fernando Gago en calidad de visitante en Aguascalientes.

¿Quiénes juegan este 19 de septiembre en Liga MX?

Más allá del compromiso entre capitalinos y los de la frontera norte de México, este viernes 19 de septiembre regresa la actividad del Viernes Botanero con el Necaxa vs Puebla, así como con el Mazatlán vs Atlas.

De igual forma, en punto de las 21:00 horas dará inicio el cotejo entre los Xolos de Tijuana y los panzas verdes de León, esto para cerrar la actividad del viernes 19 de septiembre en la Liga MX.

Resto de la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX

Por otro lado, es importante mencionar que este fin de semana tendremos algunos de los partidos más atractivos de toda la temporada en el futbol mexicano, pues este sábado 20 de septiembre se disputará el Pumas vs Tigres, Chivas vs Toluca, así como el Monterrey vs América.

Vale la pena señalar que también se jugará el Pachuca vs Querétaro, así como el Santos Laguna vs Atlético de San Luis, partido que cerrará toda la actividad de la Jornada 9 de la Liga MX.

¿A qué hora y por dónde ver todos los juegos de la Jornada 9 de la Liga MX?

Los horarios y señales de transmisión de los juegos, son los siguientes:

Cruz Azul vs Juárez: viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas por Vix

Necaxa vs Puebla: viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas por Azteca 7

Mazatlán vs Atlas: viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas por Azteca 7

Xolos vs León: viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas por Caliente TV

Pachuca vs Querétaro: sábado 20 de septiembre a las 17:00 horas por Fox

Pumas vs Tigres: sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas por Vix

Chivas vs Toluca: sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas por Prime Video

Monterrey vs América: sábado 20 de septiembre a las 21:00 horas por Vix

Santos vs Atlético San Luis: domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas por Vix

