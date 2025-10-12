Selección Mexicana: Sub-20 pierde ante Argentina y el Tri cae goleado 4-0 ante Colombia
México vivió un día sombrío en el futbol, cayó 0-2 ante Argentina en cuartos del Mundial Sub-20 y perdió 4-0 contra Colombia en amistoso rumbo al Mundial 2026.
- La Selección Mexicana Sub-20, bajo la dirección de Eduardo Arce, sufrió eliminación en cuartos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025
- Cayó 0-2 ante Argentina, con goles de Maher Carrizo en el primer tiempo y Mateo Silvetti en el segundo
- Destacó el rendimiento de Gilberto Mora pese a la expulsión de Tahiel Jiménez que dejó al Tri con nueve jugadores
- A la par, el Tri Mayor de Javier Aguirre fue goleado 4-0 por Colombia en amistoso internacional de Fecha FIFA en el AT&T Stadium de Arlington, Texas
- El partido exhibió carencias defensivas y falta de gol en la preparación rumbo al Mundial 2026.
- Los goles de Colombia llegaron por obra de Jhon Lucumí al 18', Luis Díaz al 56' con asistencia de James Rodríguez, Jefferson Lerma al 64' y Johan Carbonero al 87
- Aguirre, en su tercera etapa al frente del Tri, admitió la realidad competitiva
- Con la Sub-20 ilusionando hasta los cuartos y el Tri Mayor mostrando bajo rendimiento internacional genera preocupación a ocho meses del Mundial 2026 como anfitrión
- Analistas como José Ramón Fernández y Mario Carrillo criticaron el planteamiento táctico de Arce en el Mundial Sub-20 y la falta de contundencia en el Tri