México vs Ecuador; horario y dónde ver GRATIS
El tri busca recomponerse, después de los grandes fracasos ante Colombia y Argentina
El ‘tri’ se encuentra entre la espada y la pared a menos de un año de la justa mundialista. Después de las dos grandes derrotas de la selección mayor y el combinado sub-20 , se pone en duda la continuidad de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.
El no tener que jugar eliminatorias fue más perjudicial que bueno para México, que clasificó directo por ser uno de los 3 países anfitriones. México sigue la mala inercia de jugar partidos principalmente ante rivales de un nivel muy bajo.
México dice adiós al Mundial sub-20
El combinado mexicano perdió por la mínima ante su similar de Inglaterra.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Dónde ver el partido de México vs Ecuador
México vs Ecuador va en vivo el próximo martes 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara a las 8:30 PM.
La transmisión de este partido perteneciente a fecha FIFA se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y Azteca Deportes completamente gratis.
Posible alineación
- México: Acevedo; Reyes, Montes, Vásquez, Chávez; Lira, Ruiz, Rodríguez; Quiñones, Berterame, Giménez
- Ecuador: Galíndez; Estupiñán, Pacho, Ordoñez, Franco; Alcívar, Vite, Páez; Yeboah, Preciado, Valencia
Partidos del tri en 2025
- México vs. Uruguay:
Sábado 15 de noviembre de 2025
- México vs. Paraguay:
Martes 18 de noviembre de 2025
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.