inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Deportes
Nota

México vs Ecuador; horario y dónde ver GRATIS

El tri busca recomponerse, después de los grandes fracasos ante Colombia y Argentina

Selección Mexicana buscará un nuevo andar en ruta al Mundial de 2026
Getty Images
1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Sergio Valladares

El ‘tri’ se encuentra entre la espada y la pared a menos de un año de la justa mundialista. Después de las dos grandes derrotas de la selección mayor y el combinado sub-20 , se pone en duda la continuidad de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

El no tener que jugar eliminatorias fue más perjudicial que bueno para México, que clasificó directo por ser uno de los 3 países anfitriones. México sigue la mala inercia de jugar partidos principalmente ante rivales de un nivel muy bajo.

KAL|1_ysbe4q6t
También te puede interesar:

México dice adiós al Mundial sub-20

El combinado mexicano perdió por la mínima ante su similar de Inglaterra.

Deportes
Ver nota

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Dónde ver el partido de México vs Ecuador

México vs Ecuador va en vivo el próximo martes 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara a las 8:30 PM.

La transmisión de este partido perteneciente a fecha FIFA se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y Azteca Deportes completamente gratis.

Posible alineación

  • México: Acevedo; Reyes, Montes, Vásquez, Chávez; Lira, Ruiz, Rodríguez; Quiñones, Berterame, Giménez
  • Ecuador: Galíndez; Estupiñán, Pacho, Ordoñez, Franco; Alcívar, Vite, Páez; Yeboah, Preciado, Valencia

Partidos del tri en 2025

  • México vs. Uruguay:

Sábado 15 de noviembre de 2025

  • México vs. Paraguay:

Martes 18 de noviembre de 2025

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Selección Mexicana
Futbol
Mundial 2026
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!