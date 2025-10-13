México vs Ecuador; horario y dónde ver GRATIS

El ‘tri’ se encuentra entre la espada y la pared a menos de un año de la justa mundialista. Después de las dos grandes derrotas de la selección mayor y el combinado sub-20 , se pone en duda la continuidad de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

El no tener que jugar eliminatorias fue más perjudicial que bueno para México, que clasificó directo por ser uno de los 3 países anfitriones. México sigue la mala inercia de jugar partidos principalmente ante rivales de un nivel muy bajo.

Dónde ver el partido de México vs Ecuador

México vs Ecuador va en vivo el próximo martes 14 de octubre en el estadio Akron de Guadalajara a las 8:30 PM.

La transmisión de este partido perteneciente a fecha FIFA se podrá disfrutar a través de la señal de Azteca 7 y Azteca Deportes completamente gratis.

Posible alineación

: Acevedo; Reyes, Montes, Vásquez, Chávez; Lira, Ruiz, Rodríguez; Quiñones, Berterame, Giménez Ecuador: Galíndez; Estupiñán, Pacho, Ordoñez, Franco; Alcívar, Vite, Páez; Yeboah, Preciado, Valencia

Partidos del tri en 2025

México vs. Uruguay:

Sábado 15 de noviembre de 2025



México vs. Paraguay:

Martes 18 de noviembre de 2025

