La increíble convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial Sub 20 con estrellas de Liga MX

La Selección Mexicana promete ser protagonista durante el Mundial Sub 20 de este año en Chile, por lo que prepara una convocatoria con grandes jugadores que son frecuentes en Liga MX, como es el caso de Gilberto Mora, Elías Montiel, Hugo Camberos, Yael Padilla, Amaury Morales, Iker Fimbres y muchos más.

Recordemos que el Mundial Sub-20 comenzará el 27 de septiembre y, si todo sale bien, México se podría quedar hasta las últimas instancias del torneo, pensando en que la final sería hasta el 19 de octubre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano

Convocatoria completa de la Selección Mexicana para el Mundial Sub 20

El técnico Eduardo Arce ya eligió a los 21 jugadores que irán a la gira previa al Mundial Sub 20, en donde enfrentarán a Colombia y a Arabia Saudita como preparación al torneo.

En la lista hay nombres que ilusionan, considerando que antes de sus veinte años han tenido experiencia importante en primera división. La lista completa de los convocados es:



Pablo Lara (Portero / Pumas)

Emmanuel Ochoa (Portero / Cruz Azul)

Juan Liceaga (Portero / Tapatío)

Everardo López (Defensa / Toluca)

Jaziel Mendoza (Defensa / Cruz Azul)

Diego Ochoa (Defensa / Xolos)

Rodrigo Pachuca (Defensa / Puebla)

César Bustos (Defensa / Monterrey)

Diego Sánchez (Mediocampista / Tigres)

Obed Vargas (Mediocampista / Seattle Sounders)

Iker Fimbres (Mediocampista / Monterrey)

Elías Montiel (Mediocampista / Pachuca)

Alexéi Domínguez (Mediocampista / Pachuca)

Amaury Morales (Mediocampista / Cruz Azul)

Yael Padilla (Mediocampista / Chivas)

Gilberto Mora (Mediocampista / Xolos)

Oswaldo Virgen (Delantero / Toluca)

Tahiel Jiménez (Delantero / Santos)

Mateo Levy (Delantero / Cruz Azul)

Hugo Camberos (Delantero / Chivas)

¡Los elegidos!😤🇲🇽



Incondicionales, estos son los jugadores que concentrarán con nuestra #Sub20 para continuar con nuestra preparación rumbo al Mundial en Chile.📋#ProyectoSelecciones. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/zFUQVsqbwv — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 21, 2025

Jugadores más destacados de la convocatoria de México

En la lista hay jugadores que ilusionan en todas las posiciones. Por ejemplo, Pablo Lara compite por ser el portero titular de Pumas; en la defensa, Jaziel Mendoza acaba de debutar con Cruz Azul, mientras que Diego Ochoa y Rodrigo Pachua son titulares constantes con sus respectivos equipos.

Lo más ilusionante es la media cancha, con Obed Vargas, uno de los mejores jugadores de la MLS que pronto podría ir a Europa; con Elías Montiel, el mejor jugador de Pachuca el último año; con Yael Padilla, la gran promesa de Chivas; y claro, con Gilberto Mora, el ’10' que ganó la Copa Oro con la selección absoluta este 2025.

En la delantera también hay prospectos interesantes, como Tahiel Jiménez y Mateo Levy, quienes siguen el proceso de selección desde el Mundial Sub 17 y ambos ya debutaron en la Liga MX.

¿Contra quién jugará México en el Mundial Sub 20?

Por si fuera poco, México va con sus mejores jugadores considerando que aparece en el ‘grupo de la muerte’, contra dos potencias mundiales y una selección con futuro brillante. La Selección Mexicana se encuentra en el Grupo C, con:



Brasil

España

Marruecos



Así le ha ido a México en el Mundial Sub 20

Es curioso, porque México podría ser considerado potencia en el Mundial sub-17 , considerando que incluso ha sido campeón de dicho torneo en dos ocasiones. Sin embargo, en la edición del Mundial sub-20 la situación es distinta, pese a que solo son 3 años de diferencia entre selecciones.

La mejor actuación de México en el Mundial sub-20 fue en el 2011, cuando ganaron el tercer lugar en Colombia, sin embargo, en ediciones recientes se han quedado en fase de grupos o se han ido eliminados en octavos. De hecho, en el pasado 2023 firmaron un fracaso al ni siquiera poder calificar.

México es campeón de la Copa Oro 2025; gol de Raúl Jiménez [VIDEO] El gol de Raúl Jiménez fue clave para que México fuera bicampeón de la Copa Oro; el delantero del Fulham disparó de media vuelta y la mandó al ángulo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.