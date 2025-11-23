inklusion.png Sitio accesible
Max Vestappen gana el GP de Las Vegas

La descalificación de McLaren en Las Vegas reacomodó pilotos y constructores, pero el equipo conserva el liderato rumbo a las últimas dos carreras.

Actualizado el 23 noviembre 2025 14:44hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

McLaren mantuvo el liderato del Campeonato de Constructores pese a la descalificación de Norris y Piastri en el GP de Las Vegas.

  • Lando Norris lidera el Campeonato de Pilotos con 390 puntos, seguido por Piastri y Verstappen empatados con 366.
  • La sanción se debió al incumplimiento del grosor del tablón en ambos McLaren, violando el reglamento técnico.
  • Mercedes es segundo en Constructores con 431 puntos, consolidándose por encima de Red Bull y Ferrari.
  • Red Bull (391) y Ferrari (378) mantienen una pelea directa por el tercer lugar en Constructores con 13 puntos de diferencia.

