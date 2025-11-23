Max Vestappen gana el GP de Las Vegas
La descalificación de McLaren en Las Vegas reacomodó pilotos y constructores, pero el equipo conserva el liderato rumbo a las últimas dos carreras.
McLaren mantuvo el liderato del Campeonato de Constructores pese a la descalificación de Norris y Piastri en el GP de Las Vegas.
- Lando Norris lidera el Campeonato de Pilotos con 390 puntos, seguido por Piastri y Verstappen empatados con 366.
- La sanción se debió al incumplimiento del grosor del tablón en ambos McLaren, violando el reglamento técnico.
- Mercedes es segundo en Constructores con 431 puntos, consolidándose por encima de Red Bull y Ferrari.
- Red Bull (391) y Ferrari (378) mantienen una pelea directa por el tercer lugar en Constructores con 13 puntos de diferencia.
