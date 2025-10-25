¡El Clásico del mundo! Fecha, hora y señal para ver el Real Madrid vs Barcelona por LaLiga

Después de nueve jornadas disputadas en LaLiga de España y los primeros partidos jugados de la Champions League, este domingo 26 de octubre se llevará a cabo el Real Madrid vs Barcelona , primer Clásico de la temporada que podría dejar cambios en el liderato general del campeonato local.

Será dentro de la cancha del Santiago Bernabéu, que los comandados por el francés Kylian Mbappé buscarán ampliar la ventaja de dos puntos que mantienen de momento sobre los dirigidos por el alemán Hansi Flick, los cuales llegan tras golear 6-1 al Olympiacos por la Champions.

¿A qué hora y por dónde ver el Real Madrid vs Barcelona?

El primer Real Madrid vs Barcelona de la temporada dará inicio a las 09:15 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, sin embargo, habrá una previa del Clásico de LaLiga que iniciará 15 minutos antes del silbatazo inicial en el Santiago Bernabéu.

Los 90 minutos del clásico más importante y visto a nivel mundial, se podrán ver a través de la señal de SKY Sports en nuestro país, lo cual quiere decir que solamente se transmitirá por televisión de paga.

Últimos resultados en el Bernabéu del Clásico entre Real Madrid y Barcelona

Los últimos cinco enfrentamientos correspondientes a LaLiga entre culés y merengues han dejado partidos con goleadas, remontadas y polémica arbitral digna de este tipo de cotejos. Pese a ello, es el Real Madrid quien suma tres victorias y dos derrotas ante su acérrimo rival en duelo liguero desde mediados de 2021.

Los últimos resultados que se han dado en LaLiga entre el Madrid y Barça en el Santiago Bernabéu son:

Real Madrid 2-1 Barcelona

Real Madrid 0-4 Barcelona

Real Madrid 3-1 Barcelona

Real Madrid 3-2 Barcelona

Real Madrid 0-4 Barcelona

¿Cuándo es el segundo Clásico de la temporada en LaLiga?

El segundo Clásico de LaLiga se disputará hasta el próximo 10 de mayo de 2026, esto en la antepenúltima jornada del torneo local de España, por lo cual podría ser el encargado de definir la parte alta de la clasificación.

