VIDEO: ¿Chilena o bicicleta? Así fue el increíble gol de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr

Algunos decían que Cristiano Ronaldo estaba acabado luego de haber llegado al Al Nassr de Arabia Saudita, pero el portugués se ha encargado de demostrar lo contrario cada fin de semana. Ahora, en el partido contra el Al Khaleej, anotó un gol que quedará en los libros de historia.

Cuando estuvo en el Real Madrid, Ronaldo anotó un inolvidable gol de chilena en la Champions League contra la Juventus. Años después, ya en el ocaso de su carrera, ha repetido la obra de arte y el momento le ha dado la vuelta al mundo.

Video del nuevo gol de chilena de Cristiano Ronaldo

Ocurrió en el partido del Al Nassr vs Al Khaleej, en un partido donde el equipo de ‘CR7’ se impuso 4-1. El encuentro estaba definido, y aún así agregaron 6 minutos, por lo que Cristiano Ronaldo aprovechó el agregado para marcar uno de los mejores goles de su carrera.

Fue hasta el minuto 96 cuando ‘El Bicho’ anotó un gol de chilena que se hizo viral en poco tiempo, con una definición que pocos delanteros son capaces de lograr y que ahora se une a la lista de momentos en los que Ronaldo sorprendió al mundo del futbol.

El mismo Cristiano Ronaldo compartió un video del gol en sus redes sociales, desde todos los ángulos posibles. Además, celebró con su icónico “SIUUU”, y en las imágenes se puede ver la cara de incredulidad de los fanáticos ante el gol que acababan de presenciar.

40 años y Cristiano Ronaldo sigue siendo un crack

La edad promedio de retiro de un futbolista es de 35 años, aunque muchos en sus últimas temporadas pasan desapercibidos y claro, ya no son considerados por su selección nacional, pero Cristiano Ronaldo demostró ser completamente diferente.

A pesar de tener 40 años es el referente de la selección de Portugal y busca llegar en la mejor forma al Mundial del 2026, sin mencionar que a nivel de clubes es la gran estrella del Al Nassr de Arabia Saudita, y, en lo que va de la temporada 2025-2026, ha jugado 11 partidos, en donde anotó 10 goles y repartió 1 asistencia.

