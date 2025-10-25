El “Torito” de Ensenada ruge con orgullo nacional y logra el doblete dorado en casa

El prodigio bajacaliforniano Isaac Del Toro Romero volvió a hacer vibrar al país este sábado 25 de octubre, al conquistar la prueba de ruta del Campeonato Nacional de Ciclismo 2025, logrando así un doblete dorado tras su victoria en la contrarreloj del pasado jueves. El evento, realizado en su tierra natal, Ensenada, Baja California, confirmó que el “Torito” es mucho más que una promesa, es ya una leyenda del ciclismo nacional.

Desde tempranas horas, Del Toro se lanzó a la batalla sobre un circuito de 160 kilómetros en el majestuoso Valle de Guadalupe. A las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, partió con la mira puesta en la gloria y no defraudó.

Con fuerza, estrategia y una aceleración letal, el corredor del UAE Team Emirates XRG se adueñó del oro ante el rugido de una afición entregada.

El circuito que probó su grandeza

A más de 120 kilómetros de la meta, Del Toro lanzó una primera fuga que rompió el pelotón y obligó a sus rivales a desgastarse. Cuatro ciclistas —Edgar Cadena, Gerardo Ulloa, Eder Frayre y otro competidor— intentaron darle alcance, pero el ensenadense manejó la carrera con inteligencia y potencia.

A menos de 45 kilómetros del final, el “Torito” apretó el paso para dejar atrás a todos, excepto a Eder Frayre, quien resistió el ritmo hasta los últimos tres kilómetros. En ese punto, Del Toro se lanzó en solitario, cruzando la meta con los brazos al cielo y escribiendo una nueva página dorada en la historia del ciclismo mexicano.

El dominio absoluto del “Torito”

El Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 confirmó a Del Toro como el mejor pedalista mexicano del momento. Con su victoria en la ruta, alcanzó su triunfo número 18 de la temporada, todos reconocidos por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Además, mantiene el tercer puesto del ranking mundial con 5 mil 514 puntos, solo detrás del esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard.

Su doblete en Ensenada —contrarreloj y ruta— no se veía desde hace más de una década, y lo coloca junto a leyendas nacionales como Raúl Alcalá y Julieta Pérez Cuapio, consolidando una nueva era para el ciclismo tricolor.

Ganar en casa y lograr este doblete es un sueño. Esto es por Ensenada y por todo México, -expresó al final de la carrera.

Su entrega y constancia lo convirtieron en símbolo del esfuerzo nacional y fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Palmarés actualizado de Isaac Del Toro (2025)

Campeón Nacional de Contrarreloj 2025 (México)

Campeón Nacional de Ruta 2025 (México)

Campeón del Tour de L’Avenir 2023

Top 5 en el Giro Next Gen 2024

18 victorias en la temporada 2025

Múltiples podios en el UCI World Tour

