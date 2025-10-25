¡Partido de Liguilla! Hora y señal de streaming para ver el Cruz Azul vs Monterrey por la Liga MX

Este sábado 25 de octubre se vivirá un auténtico partidazo digno de Liguilla, pues en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de la República Mexicana, se estará disputando el partido Cruz Azul vs Monterrey correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Será dentro de la cancha de Ciudad Universitaria, que los dirigidos por Nicolás Larcamón se midan ante los liderados por los españoles Sergio Ramos, Sergio Canales y Domenec Torrent, los cuales marchan terceros en la clasificación general del campeonato.

¿Por dónde ver en streaming el Cruz Azul vs Monterrey?

Al tratarse de uno de los partidos más atractivos de la temporada gracias a la calidad de las plantillas y estilos de juego, el Cruz Azul vs Monterrey se podrá ver completamente en vivo en la hora antes mencionada a través de la plataforma de streaming Vix.

Es importante mencionar que hoy en día, el precio de esta plataforma de streaming es de 199 pesos al mes así como de mil 399 pesos anuales, por lo cual se deberá tomar en cuenta al momento de querer ver el compromiso entre La Máquina y los Rayados.

JUEGA LA MÁQUINAAAAA. 💙



NOCHE DE GALA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO. 🖤



NOS VEMOS A LAS 21:05. 🚂 pic.twitter.com/0NxgfxKv6l — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 25, 2025

¿Cómo llegan Cruz Azul y Rayados a la Jornada 15 de la Liga MX?

Los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan al partido ante el Monterrey en medio de un sube y baja de emociones para sus aficionados, esto luego del empate a un gol ante el Necaxa, la victoria ante el América y de nueva cuenta la igualada en el marcador ante los Tigres de Guido Pizarro.

Por su parte, los de la Pandilla llegan con dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro enfrentamientos, pues lograron vencer a Bravos de Juárez y Santos Laguna, además de que empataron contra Pumas y los Xolos de Tijuana.

¿Cómo se juega el resto de la Jornada 15 de la Liga MX?

Más allá del Cruz Azul vs Monterrey de esta Jornada 15 de la Liga MX, el el campeonato vivirá el siempre atractivo Clásico Tapatío, así como el enfrentamiento entre otros dos equipos que disputan el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025.

Los partidos de este fin de semana en Liga MX son:

Tigres vs Xolos

León vs Pumas

Chivas vs Atlas

Cruz Azul vs Monterrey

Santos vs Querétaro

Atlético de San Luis vs Necaxa

Toluca vs Pachuca

