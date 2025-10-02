Selección mexicana sub -17 de 2005, la generación de oro que no “cuajó”

Dos tortuosas décadas han pasado desde que el pueblo mexicano se ilusionara con una de las generaciones más prometedoras del balompié mexicano.

El 2 de octubre de 2005 el Estadio Nacional de Lima, Perú, fue testigo de la que probablemente es la hazaña más grande del fútbol mexicano. Por primera vez en la historia, la lógica no prevaleció y el ‘tri’ pudo levantar un trofeo FIFA .

Al paso de los años las ilusiones se fueron diluyendo y a pesar de que un par lograron tener una carrera sólida (aunque discreta), la mayoría se quedaron en el camino o desaparecieron.

Estos fueron los 11 mexicanos que se coronaron en Perú 2005

Los comandados por Jesús “Chucho” Ramírez presentaron la siguiente alineación ante la poderosa selección de Brasil, la cual contaba con figuras de talla mundial como: Marcelo y el centrocampista Anderson.

Portero:

Sergio Arias

Defensas:

Patricio Araujo

Efraín Valdez

Christian Sánchez

Héctor Moreno

Mediocampistas:

Omar Esparza

Jorge Hernández

Adrián Aldrete

César Villaluz

Delanteros

Giovani dos Santos

Carlos Vela

El caso más triste quizá es el de Giovani dos Santos , el que llegó a ser canterano del Barca ha pasado en los últimos años sin llegar a consagrarse en un club grande.

Para muchos el gran problema de “Giobrandy dos Santos” (como fue bautizado por su gusto a las bebidas alcohólicas) fue la indisciplina y las grandes sumas de dinero que acumuló a corta edad y no pudo manejar.

Desde 2021 no tiene equipo y con 36 años y más de 3 años de inactividad podemos concluir que su carrera ya expiró. Para muchos Gio tiene su carrera al revés y pasó por muchos equipos en Europa sin llegar a nada.

En su mejor momento llegó al Tottenham junto con Luka Modric , con menos edad y con mayores esperanzas, pero el croata lo superó por mucho.

Carlos Vela

Carlitos Vela fue otra estrella que se fue apagando por su falta de interés en el fútbol, que como él mismo declaró en un par de ocasiones: “Juego fútbol por qué me sale bien, no porque me guste. A mí me interesa la nba”

En el mundial sub-17 de Perú en 2005, fue uno de los jugadores estrella y fue el máximo goleador de la competición. Gracias a eso fue fichado de inmediato por el Arsenal, después pasó a varios equipos de Europa y finalmente llegó a Los Ángeles FC. A pesar de mostrar un gran nivel siempre le dio la espalda a la Selección Mexicana por “motivos personales”.

Cesar Villaluz

Canterano de Cruz Azul con una gran proyección y que incluso estuvo muy cerca de romper la sequía de la máquina en 2008 ante Toluca. Fue justamente esa final la que marcaría su carrera para mal, milito en un par de clubes de México y a los 36 años todavía hace de “talachero” en ligas locales.

Este fue el último campeonato de la Selección Mexicana sub-17

Perú 2005 sin duda fue un parteaguas en la historia del fútbol mexicanos, que tristemente acabó de mala manera. La lección más importante para el público mexicano es no asegurar que una joven promesa se consagrará como figura a nivel mundial.

Para fortuna del pueblo mexicano la hazaña se pudo repetir en 2011, cuando de nueva cuenta la Selección Mexicana sub-17 levantó el trofeo a cargo de la FIFA en el mítico Estadio Azteca.

