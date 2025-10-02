¡Thursday Night! Hora y señal para ver el Rams vs 49ers por la Semana 5 de la NFL

La Semana 5 de la NFL arranca este jueves 2 de octubre con el juego Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers, partido que podría comenzar a definir el liderato general de la División Oeste de la Conferencia Nacional de cara a los próximos compromisos del futbol americano de los Estados Unidos (EUA).

Será en punto de las 18:15 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se dará la patada inicial del compromiso que se disputará en el emparrillado del SoFi Stadium de Los Angeles, California, casa de los Rams.

¿Por dónde ver el Rams vs 49ers por la Semana 5 de la NFL?

Gracias a los acuerdos comerciales con los que cuenta la NFL , el juego Rams vs 49ers de la Semana 5 se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de paga de Fox Sports en México. Es importante mencionar que la transmisión del compromiso iniciará en punto de las 18:00 horas.

De igual forma el cotejo se podrá seguir a través de la plataforma de streaming de Amazon Prime Video y DANZ, las cuales cuentan con paquetes especiales para ver toda la temporada de la NFL así como partidos exclusivos de la Conferencia Nacional y la Americana.

Mac Jones gearing up for his 3rd start of the season.



SFvsLAR on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/rEeSZxNn1y — NFL (@NFL) October 2, 2025

¿Cómo llegan los Rams y 49ers a la Semana 5 de la NFL?

Los San Francisco llegan al duelo ante los Rams con tres bajas sensibles en ofensiva, pues se confirmó que Brock Purdy, Juan Jennings y Ricky Pearsall no tendrán acción en el compromiso por lesión. Pese a ello, los 49ers llegan con una marca de 3-1 en la campaña regular al momento.

Por su parte Los Angeles llegarán al compromiso con su plantilla estelar, motivo por el cual parten como favoritos en las diferentes casas de apuestas. Y es que al igual que los 49ers, los Rams tienen una marca de 3-1 al momento en la temporada regular.

Últimos resultados entre Rams y 49ers

Vale la pena mencionar que el duelo Rams vs 49ers ha dejado una amplia “paternidad” de los angelinos sobre los de San Francisco, pues en los enfrentamientos que disputaron en el 2024 los marcadores fueron 6-12, 27-24 y 20-21 en favor de los locales en el SoFi Stadium.

Pese a ello, se espera que el enfrentamiento de este Thursday Night Football sea uno de los mejores compromisos de toda la Semana 5 de la NFL.

Partidos de la Semana 5 de la NFL

Vikings vs Browns

Giants vs Saints

Cowboys vs Jets

Raiders vs Colts

Dolphins vs Panthers

Broncos vs Eagles

Texans vs Ravens

Titans vs Cardinals

Buccaneers vs Seahawks

Lions vs Bengals

Commanders vs Chargers

Patriots vs Bills

Chiefs vs Jaguars

