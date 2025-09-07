inklusion.png Sitio accesible
¿El partido de la semana? Hora y dónde ver el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens en la NFL

Dos candidatos de la Conferencia Americana para llegar al Super Bowl se enfrentan en la semana 1; conoce los detalles del Buffalo Bills vs Baltimore Ravens

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens, hora y dónde ver el partido
Reuters
1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

El partido de Buffalo Bills vs Baltimore Ravens comienza a ser uno de los platillos más esperados de la NFL. En esta ocasión, el cotejo llegará en la semana 1 y, para muchos, se repetirá meses más adelante en los playoffs, pero por lo pronto, lo disfrutaremos este domingo 7 de septiembre a las 18:20 horas.

Sí, el tan ansiado Sunday Night Football de la semana 1 será este Ravens vs Bills, uno de los juegos que nadie quiere perderse, considerando que ambos equipos son contendientes al título de la Conferencia Americana y ser posibles invitados al Super Bowl.

Fecha y hora del Bills vs Ravens

Los partidos del domingo por la noche suelen ser los que mayor rating tienen de toda la semana de la NFL y suele ser un horario reservado para encuentros de alto calibre como este.

El Baltimore vs Buffalo tiene lugar el domingo 7 de septiembre en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México. Un momento perfecto para que todas las personas puedan descansar, relajarse y disfrutar de uno de losmejores encuentros de la NFL.

¿Dónde ver el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens?

Y claro, este partido de la semana 1 de la NFL estará disponible en exclusiva por la señal de ESPN, en televisión de paga, y también en la transmisión de streaming de Disney + para México y Latinoamérica.

Resultados de la semana 1 de la NFL

Hemos tenido una primera jornada llena de grandes encuentros, con resultados sorpresivos:

  • Eagles 24-20 Cowboys
  • Chargers 27-21 Chiefs
  • Colts 33-8 Dolphins
  • Jets 32-34 Steelers
  • Jaguars 20-3 Panthers
  • Saints 13-20 Cardinals
  • Commanders 21-6 Giants
  • Falcons 20-23 Buccaneers
  • Browns 16-17 Bengals
  • Patriots 13-20 Raiders
  • Broncos vs Titans
  • Seahawks vs 49ers
  • Packers vs Lions
  • Rams vs Texans
  • Bills vs Ravens
  • Bears vs Vikings

