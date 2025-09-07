¿El partido de la semana? Hora y dónde ver el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens en la NFL
Dos candidatos de la Conferencia Americana para llegar al Super Bowl se enfrentan en la semana 1; conoce los detalles del Buffalo Bills vs Baltimore Ravens
El partido de Buffalo Bills vs Baltimore Ravens comienza a ser uno de los platillos más esperados de la NFL. En esta ocasión, el cotejo llegará en la semana 1 y, para muchos, se repetirá meses más adelante en los playoffs, pero por lo pronto, lo disfrutaremos este domingo 7 de septiembre a las 18:20 horas.
Sí, el tan ansiado Sunday Night Football de la semana 1 será este Ravens vs Bills, uno de los juegos que nadie quiere perderse, considerando que ambos equipos son contendientes al título de la Conferencia Americana y ser posibles invitados al Super Bowl.
Fecha y hora del Bills vs Ravens
Los partidos del domingo por la noche suelen ser los que mayor rating tienen de toda la semana de la NFL y suele ser un horario reservado para encuentros de alto calibre como este.
El Baltimore vs Buffalo tiene lugar el domingo 7 de septiembre en punto de las 18:20 horas, tiempo del centro de México. Un momento perfecto para que todas las personas puedan descansar, relajarse y disfrutar de uno de losmejores encuentros de la NFL.
¿Dónde ver el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens?
Y claro, este partido de la semana 1 de la NFL estará disponible en exclusiva por la señal de ESPN, en televisión de paga, y también en la transmisión de streaming de Disney + para México y Latinoamérica.
Resultados de la semana 1 de la NFL
Hemos tenido una primera jornada llena de grandes encuentros, con resultados sorpresivos:
- Eagles 24-20 Cowboys
- Chargers 27-21 Chiefs
- Colts 33-8 Dolphins
- Jets 32-34 Steelers
- Jaguars 20-3 Panthers
- Saints 13-20 Cardinals
- Commanders 21-6 Giants
- Falcons 20-23 Buccaneers
- Browns 16-17 Bengals
- Patriots 13-20 Raiders
- Broncos vs Titans
- Seahawks vs 49ers
- Packers vs Lions
- Rams vs Texans
- Bills vs Ravens
- Bears vs Vikings
