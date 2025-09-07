Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: EN VIVO, resultado de la final del US Open 2025

La gran final del US Open 2025 es uno de los encuentros más esperados del deporte. La cita entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner han paralizado al mundo del tenis y este encuentro podría convertirse en un clásico instantáneo.

Sinner, de 24 años, es la gran revelación del mundo del Tennis, afianzado como el mejor, poniendo en riesgo su número 1 en el ranking al enfrentarse a la promesa hecha realidad de Alcaraz (22 años), el número 2 del ranking que busca su lugar en lo más alto de la élite del tenis.

RESULTADO EN VIVO: ALCARAZ 1-1 SINNER

Segundo set: Alcaraz 3-6 Sinner gana

Primer set: Alcaraz gana 6-2 Sinner

Sinner ¡Comenzó la final del US Open!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el público para ver la final del US Open

Checo Pérez se encuentra entre el público para ver la final

El horario de la final tuvo que cambiar; comenzará a las 12:30, luego de los problemas que tuvieron miles de fanáticos para entrar al estadio

US Open on the line.

World No.1 on the line.

Grand Slam count on the line. pic.twitter.com/tdIN5vfooU — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

¿Dónde ver la final del US Open?

Recordemos que ESPN tiene los derechos exclusivos de transmisión del US Open. Se puede ver a través de su señal en televisión de paga, así como por la señal de streaming de Disney+ y disfrutarlo en cualquier dispositivo móvil.

¿Cómo llegan Alcaraz y Sinner a la final del US Open?

El camino a la gran final del US Open no fue sencillo para ninguno de los dos. Sinner venció a Auger-Allassime en las semifinales en cuatro sets, mientras que Alcaraz hizo lo propio con el histórico Novak Djokovic en tres sets.

Según las casas de apuestas, Sinner es favorito por una pequeña diferencia, aunque según las encuestas de fanáticos, la mayoría apoya a Alcaraz para llevarse el triunfo.

