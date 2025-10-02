¡OFICIAL! Confirman que la NFL regresa a México en 2026 con partido de temporada regular

Luego de cuatro años de ausencia y en el marco de la celebración del 20 aniversario del primer partido fuera de los Estados Unidos (EUA), el comisionado Roger Goodell confirmó que la NFL regresará a México con un partido de temporada regular el próximo 2026.

Fue en una conferencia de prensa previo al juego entre los Clevelands Browns y los Minnesota Vikings que se disputará en Londres, Inglaterra este primer fin de semana de octubre de 2025, que el oficial de la liga de futbol americano de EUA hizo oficial la noticia.

¿Qué es la Ryder Cup y cuándo se disputa? [VIDEO] La Ryder Cup es uno de los torneos más importantes en el mundo del golf pues los mejores 12 golfistas de Estados Unidos y de Europa se enfrentarán.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo será el juego de la NFL en México en 2026?

A pesar del anuncio que emitió el comisionado de la NFL , no se reveló ni la fecha ni los equipos que estarán pisando territorio nacional para el compromiso que se vivirá en México el próximo 2026 y el cual, podría disputarse en el ya remodelado Estadio Azteca al sur de la capital del país.

Pese a ello, a mediados de septiembre de este mismo año el dueño de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, mencionó públicamente que su equipo buscará jugar en suelo mexicano tras la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, por lo cual podríamos ver a la “Estrella Solitaria” en nuestro país a finales del próximo 2026.

¿Cuándo fue el último juego de la NFL en México?

La última vez que la NFL tuvo un juego de temporada regular en México fue en el ya lejano 2022, esto con el enfrentamiento que sostuvieron los San Francisco 49ers y Arizona Cardinals frente a más de 80 mil aficionados que se dieron cita para ver el compromiso en la cancha del Estadio Azteca.

En ese entonces, los 49ers lograron vencer 38-10 a los Cardinals, esto en un compromiso lleno de alta intensidad y emoción en el emparrillado que se colocó sobre el mítico estadio de la Ciudad de México.

Equipos y partidos de la NFL que se han disputado en México

Con el regreso de la NFL a nuestro país para el próximo 2026, serán seis los compromisos de futbol americano los que se hayan disputado dentro de México, pues desde el 2005 la capital de la República Mexicana ha sido testiga de los siguientes compromisos de temporada regular:

2 de octubre de 2005: Arizona Cardinals vs San Francisco 49ers

21 de noviembre de 2016: Oakland Raiders vs Houston Texans

19 de noviembre de 2017: New England Patriots vs Oakland Raiders

18 de noviembre de 2019: Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers

21 de noviembre de 2022: San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.