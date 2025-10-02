inklusion.png Sitio accesible
Guillermo Martínez, delantero de Pumas, se pierde el resto torneo de Liga MX por lesión

El delantero mexicano sufrió una fractura en el quinto metatarsiano lo cual lo alejará por varias semanas de las canchas; José Juan Macías será el titular.

Publicado por: Yael Toribio

  • Guillermo Martínez era el delantero titular de los Pumas con Efraín Juárez
  • El mexicano sumaba 4 goles en 11 partidos disputados en la temporada
  • El delantero mexicano se perderá lo que resta del Apertura 2025

  • Guillermo Martínez es uno de los jugadores con más minutos jugados en la era Efraín Juárez
  • José Juan Macías se convertirá en el delantero titular de los Pumas
  • El próximo partido de los Pumas será ante las Chivas por juego de la Jornada 12

Liga MX
