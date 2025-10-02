El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 podría ser cancelado por riesgo a los pilotos

La Fórmula 1 regresa de sus pequeñas vacaciones y el siguiente Gran Premio en la lista es el de Singapur, sin embargo, el evento podría sufrir modificaciones por el riesgo de calor y las afectaciones a la salud de los pilotos.

El GP de Singapur es uno de los más calurosos de la competencia, a pesar de que se corre durante la noche. Este año el pronóstico del clima es poco alentador y, considerando los antecedentes, de llevarse a cabo, algunos pilotos podrían comprometer su salud durante y después de la carrera.

¿Cuándo es el GP de Singapur?

Se encuentra programado para el domingo 5 de octubre, con prácticas y clasificación durante el viernes 3 y sábado 4, respectivamente. La actividad en los eventos previos al GP serán decisivas para determinar si existen condiciones óptimas para llevar a cabo el evento.

El calor en el GP de Singapur

Se espera que haya una temperatura superior a los 30 grados en el GP de Singapur (a pesar de que será de noche), por lo que los pilotos llegarán a más de 50 o 60 grados al interior de su monoplaza.

Ante la situación, la Fórmula 1 ha permitido implementar “bombas de refrigeración” que los conductores usan en una especie de chaleco, las cuales les permiten mantenerse a una temperatura “normal” mientras corren.

El chaleco tiene una manguera por la cual circula agua fría y mantiene fresco al piloto, sin embargo, los mismos corredores han comentado sentirse inseguros con dicha medida, ya que podría fallar en cualquiera de las vueltas y ser, incluso, contraproducente, aumentando la sensación de calor.

“Quizá solo funcione durante cinco vueltas, y luego ya no habrá refrigeración, y entonces serán solo 50 vueltas de sufrimiento”, dijo Lance Stroll . “Si se derrite demasiado rápido, solo estás haciendo circular agua caliente y probablemente te calienta más que si no lo llevas puesto”, dijo Ollie Berarman.

¿Se puede cancelar el GP de Singapur?

Hasta ahora, el GP de Singapur sigue en pie y, según la Fórmula 1, el chaleco de refrigeración será suficiente para que los conductores puedan participar sin sufrir complicaciones de salud.

Sí es posible que se cancele un GP, aunque esto solo ha ocurrido por motivos de fuerza mayo. Por ejemplo, en el 2020 se cancelaron varias carreras por la pandemia de Covid-19.