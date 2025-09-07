Confirmado: Fecha en que México se enfrentará a Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana disputaría un partido amistoso contra Portugal y existe una gran posibilidad de que Cristiano Ronaldo , la leyenda del futbol, participe, de acuerdo con el comentarista deportivo de Tv Azteca, David Medrano.

El tricolor tiene rivales asiáticos y sudamericanos en su calendario de partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 y con el objetivo de tener un mayor nivel el siguiente año, ahora busca adversarios de Europa, o mejor dicho, vencer a Portugal.

¿México vs Portugal está confirmado?

Durante México vs Japón , el periodista de Tv Azteca, David Medrano, confirmó mientras narraba el primer tiempo de la transmisión, que Portugal jugaría en el Estadio Azteca contra el combinado nacional y faltan pocos detalles para que Cristiano Ronaldo juegue en la cancha.

¿Cuándo será el México vs Portugal con Cristiano Ronaldo?

Según David Medrano, la disputa será el próximo 28 de marzo, como parte de la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca, es decir, poco antes de que lleve a cabo el Mundial 2026 en México.

“28 de marzo, señor Martinoli confirmado, la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca y faltan mínimos detalles para que se firme a Portugal con todo y Cristiano Ronaldo”.

Esperan gradas llenas si juega Cristiano Ronaldo

Los comentaristas de TV Azteca aseguraron que si Cristiano Ronaldo, CR7 juega en el amistoso con México seguramente se espera casa llena, debido a que muchos querrán ver a “El Comandante” en tierra azteca y seguramente a los más aficionados no les importará pagar miles de pesos para verlo en los palcos.

¿Cuándo es el mundial en México?

El Mundial 2026 se realizará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y el Estadio Azteca realizará la inauguración en tierra azteca el jueves 11 de junio de 2026. En el país se disputarán 13 juegos, los cuales se dividirán de la siguiente manera:

Estadio Azteca: Cinco partidos

BBVA de Monterrey, casa de los Rayados: Cuatro partidos

Estadio Akron de las Chivas: Cuatro partidos

