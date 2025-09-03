Ocho estrellas de la NFL que estarían jugando su última temporada en 2025; uno está en boca de todos

El inicio de la temporada 2025-2026 de la NFL está a la vuelta de la esquina, lo cual puede representar que jugadores legendarios como Aaron Rodgers, Russell Wilson, Travis Kelce Joe Flacco y Trent Williams vivan sus últimos partidos oficiales y al más alto nivel dentro del emparrillado.

Y es que todos y cada uno de estos jugadores actualmente tienen más de 38 años de edad, además de que algunos han señalado abiertamente que esta será su última temporada con sus respectivos equipos, por lo cual buscarán cerrar con un Vince Lombardi.

Números de Aaron Rodgers en la NFL

Con 42 años de edad Aaron Rodgers se convirtió en una de las flamantes adquisiciones de los Pittsburgh Steelers para la próxima temporada de la NFL. El histórico mariscal de campo firmó por un año con los “Acereros” y señaló abiertamente que esta será su última campaña dentro del emparrillado.

Rodgers puede presumir haber tenido una de las carreras más largas y exitosas con los Green Bay Packers, franquicia con la cual estuvo durante 18 años. En su estadía con este equipo, el quarterback disputó dos Super Bowls logrando ganar uno de ellos en el 2011.

Números de Travis Kelce a lo largo de su carrera

Una de las leyendas vivientes que tienen los Kansas City Chiefs es sin lugar a duda Travis Kelce, pues como parte de la franquicia logró ganar un total de tres Super Bowl, además de que suma los siguientes logros:

10 selecciones al Pro Bowl

4 selecciones al Primer Equipo All-Pro

3 selecciones al Segundo Equipo All-Pro

Números de Russell Wilson en su carrera

Otro de los jugadores que han escrito su nombre con letras de oro dentro de la NFL es Russell Wilson, el cual a sus 37 años de edad se enfundará en los colores de los New York Giants para disputar la próxima temporada.

El quarterback puede presumir haber disputado dos Super Bowl logrando levantar el Vince Lombardi en el XLVIII del 2013 con los Seattle Seahawks.

¿Cuándo inicia la nueva temporada de la NFL?

Vale la pena mencionar que será este próximo jueves 4 de septiembre que inicie oficialmente la nueva temporada de la NFL, pues la temporada arrancará con el Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys a las 18:20 horas tiempo del centro de la República Mexicana.

