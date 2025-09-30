¡Por el orgullo! Fecha, hora y señal para ver el México vs España por el Mundial Sub-20

Luego del empate que consiguió la Selección Mexicana ante Brasil en su presentación en el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile, este próximo miércoles 1 de octubre de 2025 se disputará el México vs España correspondiente a la jornada 2 del grupo C del torneo juvenil de la FIFA.

Será vital para las aspiraciones de la Selección Azteca así como para la llamada “Furia Roja”, conseguir los tres puntos del partido para mantenerse con vida en el torneo internacional, pues de momento los combinados marchan en tercera y cuarta posición respectivamente.

¿A qué hora es el México vs España en el Mundial Sub-20?

El México vs España por la Jornada 2 del Mundial Sub-20 dará inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, por lo cual el cotejo será uno de los encargados de abrir la fecha este próximo miércoles 1 de octubre.

Vale la pena mencionar que el Brasil vs Marruecos, selecciones que son rivales de México en el torneo, dará inicio a las 17:00 horas. El resultado de este compromiso podría definir el rumbo del Tricolor en el torneo internacional de la FIFA debido a que ambas naciones están por arriba de los aztecas en la clasificación.

¿Por dónde ver el México vs España por el Mundial Sub-20?

Vale la pena mencionar que el México vs España por el Mundial Sub-20 se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de paga VIX, la cual se encuentra disponible en todos los dispositivos inteligentes en el país.

Por otro lado, el cotejo también se podrá ver por televisión a través del canal 9 dentro de los diferentes estados de la República Mexicana.

¿En qué posición de la tabla va México en el Mundial Sub-20?

Con tan solo un partido disputado, el grupo C del Mundial Sub-20 está siendo liderado por la Selección de Marruecos, la cual venció 2-0 a España en el debut de ambas naciones en este torneo internacional juvenil de futbol.

Con la victoria de Marruecos sobre España y el empate a dos goles de la Selección Mexicana y Brasil, el grupo C del torneo marcha de la siguiente manera:

Marruecos con 3 puntos

Brasil con 1 punto

México con 1 punto

España con 0 puntos

Es importante señalar que las mejores selecciones que terminen en el tercer lugar de su grupo, también podrán aspirar a avanzar a la siguiente fase del Mundial Sub-20.

¿Cuándo es el México vs Marruecos?

Será hasta el próximo sábado 4 de octubre que se dé el cierre del Mundial Sub-20 con el México vs Marruecos, esto en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

