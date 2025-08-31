Tiemblan los famosos y políticos: En una tarde lluviosa, Ramsey hace su primer gol con Pumas

El nuevo número 10 de Pumas acaba de demostrar su amor por los colores y lo hizo en una tarde donde la lluvia inundó el Estadio Olímpico Universitario. Aaron Ramsey hizo su primer gol con los ‘felinos’ y ahora todo México está a la expectativa de su maldición.

La maldición de Ramsey fue muy famosa durante la década pasada en Europa, ya que cada vez que el galés anotaba con el Arsenal o con la Juventus, un famoso moría, ¿será que esto pueda repetirse ahora que juega en la Liga MX?

Así fue el gol de Aaron Ramsey con Pumas

Corría el minuto 93, Pumas y Atlas estaban empatados 0-0 y hubo un tiro de esquina en favor de los ‘felinos’. Con un cobro a primer poste, Ramsey sorprendió anticipando a la defensa, rematando con parte interna y venciendo a Camilo Vargas.

La lluvia apenas y dejaba ver el balón, pero los ojos entrenados de Ramsey hicieron que se adelantara a todos y pudiera gritar su primer gol en CU, con una pasión que retumbó en la afición luego de ver cómo se quitó la playera y la levantó con orgullo mostrando su número 10.

Los famosos que fueron víctimas de Aaron Ramsey

Lo que comenzó como una curiosa coincidencia se convirtió en una constante durante dos temporadas. Si Ramsey agitaba las redes un sábado, en los días siguientes fallecía un famoso o famosa. Algunos de los casos más curiosos han sido:



1 de mayo del 2011, gol de Ramsey vs Manchester United; 2 de mayo, muere Osama bin Laden

2 de octubre de 2011, gol de Ramsey vs Tottenham; 5 de octubre, muere Steve Jobs

19 de octubre 2011, gol de Ramsey vs Marsella; 20 de octubre, muere Mumar Gadafi

11 de febrero del 2012, gol de Ramsey vs Sunderland; muere Whitney Houston ese mismo día

ese mismo día 30 de noviembre de 2013, doblete de Ramsey vs Cardiff City; ese mismo día muere Paul Walker

10 de agosto del 2014, gol de Ramsey vs Manchester City; 11 de agosto, muere Robin Williams

9 de enero de 2016, gol de Ramsey vs Sunderland; 10 de enero, muere David Bowie

13 de enero de 2016, gol de Ramsey vs Liverpool; 14 de enero, muere Alan Rickman

Una lista en la que aparecen grandes nombres que son reconocidos a nivel mundial por diferentes factores y que, por mera coincidencia, fallecieron el mismo día o días después de que Ramsey haya anotado un gol.

