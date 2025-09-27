¡Hay clásico capitalino! América vs Pumas EN VIVO; resultado del partido de la jornada 11 de la Liga MX

Este sábado 27 de septiembre, la Liga MX nos ofrece una nueva edición del Clásico Capitalino entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, en el marco de la Jornada 11 del torneo Apertura 2025.

El encuentro se disputará a las 21:05 horas (hora del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Resultado EN VIVO del partido

En punto de las 21:05 horas, puedes seguir por adn Noticias el minuto a minuto del encuentro.

¿Cómo llegan ambos equipos?

América

El conjunto dirigido por André Jardine llega al partido con la intención de retomar el rumbo tras una derrota en el Clásico Nacional ante las Chivas; sin embargo, las Águilas han mostrado una recuperación reciente, con una victoria por 3-1 sobre Tigres UANL, donde Erick Sánchez destacó con un doblete.

Actualmente, América se encuentra en la cuarta posición de la tabla con 21 puntos, a solo tres del liderato.

Pumas

Por su parte, los Pumas atraviesan un momento complicado. Después de una derrota por 3-1 ante Bravos de Juárez, el equipo de Efraín Juárez busca recuperar la confianza y mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla.

Actualmente, se ubican en la novena posición con 13 puntos, por lo que una victoria podría catapultarlos al séptimo lugar.

