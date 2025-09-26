¡Directo al Bernabéu! Carreras, costos y cómo estudiar en la Universidad del Real Madrid

La Universidad Europea del Real Madrid es una de las más prestigiosas e importantes dentro de España, pues más allá de tener carreras dirigidas al ámbito deportivo, también cuentan con licenciaturas como Biomédica y salud, comunicación y marketing, así como criminología, derecho y diseño.

De acuerdo con la plataforma web de esta institución universitaria, también cuentan con maestrías en el ámbito de la arquitectura, ciencias de la salud, ingeniería, moda, educación así como criminología y deportes, por lo cual el plantel destaca por ser uno de los más completos en cuanto a ofertas estudiantiles.

Lista de carreras que se pueden estudiar en la Universidad Europea del Real Madrid

Como bien se mencionó anteriormente dentro de la Escuela Universitaria del Real Madrid , la cual forma parte de la Universidad Europea, se pueden encontrar licenciaturas y maestrías como las siguientes:

Biomédicas y salud

Comunicación y marketing

Criminología

Deporte

Derecho

Diseño

Empresa y tecnología

Idiomas y traducción

Ingeniería

Moda

Precio de la Universidad Europea del Real Madrid

El costo de la mensualidad en la Universidad del Real Madrid cambia dependiendo el plan de estudios, el tipo de carrera y modalidad, así como los programas de aprendizaje seleccionados durante la inscripción correspondiente.

Pese a ello, el costo promedio anual de estudiar en este plantel va de los 179 mil a los 350 mil pesos, lo cual deja las colegiaturas entre los 15 mil y los 29 mil pesos cada mes del año que se esté cursando.

¿Cómo estudiar en la Universidad Europea del Real Madrid?

Para poder estudiar alguna de las carreras y maestrías antes mencionadas lo único que se tiene que hacer es ingresar al siguiente enlace de la universidad, en el cual se podrán ver todas las licenciaturas disponibles, así como los planes de estudio.

Es importante mencionar que existen varias ofertas de estudio en línea, lo cual abre aún más la oportunidad para poder aprender con algunos de los mejores docentes dentro de España .

Real Madrid más allá del futbol

Más allá del ámbito deportivo, el conjunto merengue ha destacado a nivel internacional por la variedad de negocios que tiene, pues a la universidad se le suma el restaurante llamado UNO By Real Madrid.

