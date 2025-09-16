¡Regresó! Conoce los resultados de la UEFA Champions League hoy 16 de septiembre

La UEFA Champions League 2026 - 2027 ha comenzado y con ella, grandes partidos entre los mejores equipos de Europa. Con el nuevo formato, cada club debe jugar 8 partidos en la fase de grupos y este 16 de junio se vivieron algunos de la jornada 1, por lo que aquí te contamos los resultados.

Cabe destacar que tuvimos sorpresas importantes, en donde algunos equipos que no figuraban para ganar salieron inspirados y ahora pueden soñar con mantener el nivel y avanzar a la siguiente ronda, aunque queda un largo camino por recorrer.

Resultados de la UEFA Champions League, jornada 1, 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre tuvimos un total de seis partidos, con goles en todos y cada uno de ellos:



PSV 1-3 Union Sain-Gilloise. El equipo de Saint-Gilloise sorprendió a los de Países Bajos y los venció a domicilio, con goles de Ait Hedj, Kevin Mac Allister y un autogol de Promise David; por el PSV descontó Van Bommel al 90'.

Athletic Bilbao 0-2 Arsenal. El equipo de Mikel Arteta logró comenzar de buena manera gracias a las anotaciones de Gabriel Martinelli y Leandro Trossard.

Juventus 4-4 Borussia Dortmud. En uno de los partidos más atractivos de la jornada, tuvimos un empate con goles de Bensebaini, Couto, Nmecha y Adeyemi; por su parte, los de Italia empataron con los goles de Yildiz, Kelly y doblete de Vlahovic.

Real Madrid 2-1 Marseille. Con un doblete de Kylian Mbappé

Tottenham 1-0 Villarreal. El gol de Júnior le dio el triunfo a los ingleses, en un encuentro cerrado ante el 'submarino amarillo'.

Benfica 2-3 Qarabag. Las 'Águilas' perdieron ante el inesperado Qarabag; los goles de los portugueses fueron de Pavlidis y Barrenechea, mientras que el Qarabag brilló con goles de Kashchuk, Durán y Andrade.

Nuevo formato de la UEFA Champions League

Fue a partir de la temporada 2024-2025 que cambió el formato de la UEFA Champions League . Ahora los 36 equipos compiten entre ellos en una misma tabla general para determinar a los clasificados a los octavos de final.

Cada equipo juega 8 partidos, 4 de locales y 4 de visitantes; al final, los ocho mejores avanzan directamente a octavos, mientras que del lugar 9 al 24 juegan un “repechaje” para completar la ronda de octavos; el sistema busca premiar a los equipos más regulares durante la primera fase.

