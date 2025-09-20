inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
adn Deportes
Nota

PSG y Barcelona dominan la lista de candidatos; todo lo que debes saber del Balón de Oro 2025

Lionel Messi sigue siendo el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos, un récord histórico que ningún jugador ha igualado desde que dejó Europa.

balón de oro 2025
Getty Images
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

Este lunes 22 de septiembre se develará quiénes serán los ganadores del Balón de Oro 2025 en sus distintas categorías. La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet, en París, Francia, y que podrá verse a las 14:00 horas (tiempo del centro) desde México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lionel Messi , máximo ganador histórico con ocho trofeos, ya no compite por este galardón desde que milita en el Inter Miami y dejó Europa; no obstante, las apuestas van con el Barcelona y el PSG que dominan en las nominaciones.

¿Cuándo y dónde ver la gala del Balón de Oro en México?

  • Fecha: lunes 22 de septiembre
  • Hora en Ciudad de México: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión en streaming: la plataforma TNT Sports, Disney+ y HBO

El encargado de entregar el Balón de Oro masculino será Ronaldinho , quien lo ganó en el 2005.

¿Qué categorías serán premiadas en la gala francesa?

Además del Balón de Oro masculino y femenino, esta edición incluye múltiples categorías:

  • Trofeo Kopa: mejor jugador joven (masculino y femenino)
  • Trofeo Yashin: mejor portero / portera
  • Trofeo Gerd Müller: máximo goleador (club/selección)
  • Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador
  • Y otros reconocimientos relacionados al desempeño del club y selección

Lo que pasará con Vinicius Jr. tras no ganar el Balón de Oro 2024

[VIDEO] Vinicius Jr., estrella de Brasil y del Real Madrid, no ganó el Balón de Oro en la edición 2024; sin embargo, habría dado una declaración tras este hecho.

Lista de los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2025

  1. Jude Bellingham (Real Madrid)
  2. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  3. Gianluigi Donnarumma (PSG)
  4. Désiré Doué (PSG)
  5. Denzel Dumfries (Inter Milan)
  6. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  7. Viktor Gyökeres (Sporting CP / Arsenal)
  8. Erling Haaland (Manchester City)
  9. Achraf Hakimi (PSG)
  10. Harry Kane (Bayern Múnich)
  11. Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  12. Robert Lewandowski (Barcelona)
  13. Alexis Mac Allister (Liverpool)
  14. Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  15. Kylian Mbappé (Real Madrid)
  16. Scott McTominay (Napoli)
  17. Nuno Mendes (PSG)
  18. João Neves (PSG)
  19. Michael Olise (Bayern Múnich)
  20. Cole Palmer (Chelsea)
  21. Pedri (Barcelona)
  22. Raphinha (Barcelona)
  23. Declan Rice (Arsenal)
  24. Fabián Ruiz (PSG)
  25. Mohamed Salah (Liverpool)
  26. Virgil van Dijk (Liverpool)
  27. Vinícius Jr. (Real Madrid)
  28. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
  29. Vitinha (PSG)
  30. Lamine Yamal (Barcelona)
Liga MX balón de oro 2024-2025
También te puede interesar:

Lista de todos los nominados al balón de oro de la Liga MX 2024-2025

El balón de oro de la Liga MX es un premio que se le da a los mejores jugadores de cada posición durante el año, así como a entrenadores y mejores goles.

adn Deportes
Ver nota

Lista de las 30 nominadas al Balón de Oro femenil 2025

  1. Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
  2. Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
  3. Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
  4. Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
  5. Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich)
  6. Mariona Caldentey (España, Arsenal)
  7. Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
  8. Steph Catley (Australia, Arsenal)
  9. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
  10. Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
  11. Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
  12. Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
  13. Esther González (España, Gotham FC)
  14. Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
  15. Patri Guijarro (España, Barcelona)
  16. Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
  17. Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
  18. Claudia Pina (España, Barcelona)
  19. Alexia Putellas (España, Barcelona)
  20. Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich)
  21. Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
  22. Steph Catley (Australia, Arsenal)
  23. Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
  24. Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
  25. Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
  26. Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
  27. Esther González (España, Gotham FC)
  28. Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
  29. Patri Guijarro (España, Barcelona)
  30. Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Deportes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx