PSG y Barcelona dominan la lista de candidatos; todo lo que debes saber del Balón de Oro 2025
Lionel Messi sigue siendo el máximo ganador del Balón de Oro con ocho trofeos, un récord histórico que ningún jugador ha igualado desde que dejó Europa.
Este lunes 22 de septiembre se develará quiénes serán los ganadores del Balón de Oro 2025 en sus distintas categorías. La ceremonia tendrá lugar en el Théâtre du Châtelet, en París, Francia, y que podrá verse a las 14:00 horas (tiempo del centro) desde México.
Lionel Messi , máximo ganador histórico con ocho trofeos, ya no compite por este galardón desde que milita en el Inter Miami y dejó Europa; no obstante, las apuestas van con el Barcelona y el PSG que dominan en las nominaciones.
¿Cuándo y dónde ver la gala del Balón de Oro en México?
- Fecha: lunes 22 de septiembre
- Hora en Ciudad de México: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
- Transmisión en streaming: la plataforma TNT Sports, Disney+ y HBO
El encargado de entregar el Balón de Oro masculino será Ronaldinho , quien lo ganó en el 2005.
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
¿Qué categorías serán premiadas en la gala francesa?
Además del
Balón de Oro
masculino y femenino, esta edición incluye múltiples categorías:
- Trofeo Kopa: mejor jugador joven (masculino y femenino)
- Trofeo Yashin: mejor portero / portera
- Trofeo Gerd Müller: máximo goleador (club/selección)
- Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador
- Y otros reconocimientos relacionados al desempeño del club y selección
Lo que pasará con Vinicius Jr. tras no ganar el Balón de Oro 2024
Lista de los 30 nominados al Balón de Oro masculino 2025
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Denzel Dumfries (Inter Milan)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Sporting CP / Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scott McTominay (Napoli)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Lista de todos los nominados al balón de oro de la Liga MX 2024-2025
El balón de oro de la Liga MX es un premio que se le da a los mejores jugadores de cada posición durante el año, así como a entrenadores y mejores goles.
Lista de las 30 nominadas al Balón de Oro femenil 2025
- Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current)
- Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
- Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
- Esther González (España, Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
- Patri Guijarro (España, Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Claudia Pina (España, Barcelona)
- Alexia Putellas (España, Barcelona)
