Ella es Stephanie Vaquer, la chilena que brilló en México y se coronó en WWE

Stephanie Vaquer, luchadora nacida en San Fernando, Chile, se convirtió en la primera mujer latinoamericana en conquistar un campeonato mundial dentro de WWE , la empresa de lucha libre más importante del mundo.

Con esta hazaña, la chilena entra en los libros de historia al lado de Alberto del Río , quien en 2011 fue el primer mexicano en lograrlo en la rama varonil.

México, su segunda casa

Durante varios años, Vaquer desarrolló gran parte de su carrera en México, país al que siempre llamó su “segunda casa”. Fue parte fundamental del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde se ganó el cariño del público por su estilo agresivo y su entrega en cada combate.

Al llegar a WWE hace poco más de un año, no dudó en reconocer que los aprendizajes adquiridos en la lucha libre mexicana fueron clave para consolidar su estilo sobre el cuadrilátero.

La consagración en WrestlePalooza

La lucha definitiva llegó en WrestlePalooza , donde enfrentó a la japonesa Iyo Sky, una de las luchadoras más respetadas de la división. Aunque el combate no fue sencillo y Sky mostró su experiencia con movimientos espectaculares como el Moonsault, Vaquer resistió hasta el final.

Con una arena volcada a su favor, la chilena aplicó su devastador Spiral Tap, movimiento que dejó sin respuesta a la campeona y le permitió obtener la cuenta de tres.

En ese instante, se convirtió en la campeona mundial femenino, categoría que representa un peldaño crucial hacia el campeonato absoluto de WWE.

Emoción familiar y mensaje inspirador

El momento más emotivo llegó tras el combate, cuando Vaquer rompió en llanto y corrió a abrazar a su papá, que estaba en primera fila.

“Sacrifiqué todo en esta vida para seguir mis sueños. Hoy esto hace que todo valga la pena”, declaró entre lágrimas semanas atrás cuando aún formaba parte de NXT.

Hoy, Stephanie Vaquer no solo representa a Chile, sino a toda Latinoamérica en la WWE , abriendo camino a nuevas generaciones de luchadoras que sueñan con brillar en los encordados más grandes del mundo.

