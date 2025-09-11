OFICIAL: Quiere su sexto mundial, Guillermo Ochoa ya tiene nuevo equipo

A días de las fuertes declaraciones de Javier Aguirre, el veterano portero mexicano Guillermo Ochoa ya tiene nuevo destino, se incorporará al AEL Limassol de la Primera División de Chipre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El anuncio oficial fue realizado este jueves por el club chipriota mediante sus redes sociales y con esto, el mexicano tendría oportunidad de jugar su sexto mundial .

Aguirre no aseguró lugar de Ochoa en la Selección Mexicana

Durante la fecha FIFA, el técnico de la Selección Mexicana fue contundente al hablar sobre el futuro de Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026 .

Señaló que, si bien el portero es un referente histórico del combinado mexicano, su presencia en la justa dependería de mantenerse en activo y con ritmo de competencia.

“Si no tiene equipo, no puede ir al Mundial” -dijo Aguirre ante los medios de comunicación.

Las 5 mejores atajadas de Guillermo Ochoa con México [VIDEO] Guillermo Ochoa busca llegar a su sexto mundial con la Selección Mexicana y aquí recordamos sus mejores atajadas a lo largo de sus años con el ‘Tricolor’

La trayectoria de Guillermo Ochoa en Europa

Con 40 años, esta será la séptima liga europea en la que jugará Ochoa . Antes ya militó en clubes de Francia (Ajaccio), España (Málaga y Granada), Bélgica (Standard de Lieja), Italia (Salernitana) y Portugal (AVS).

Aunque en México se le colocaba en Querétaro o los Pumas, su deseo siempre fue mantenerse activo en Europa, donde regresó tras su paso en el América.

Datos que debes de saber del nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Chipre

Conoce todo sobre el nuevo equipo de Ochoa:



Fundación y palmarés: El AEL Limassol fue fundado en 1930 . A lo largo de su historia, ha conquistado seis títulos de liga chipriota y siete Copas nacionales. También posee varios títulos de Supercopa.

. A lo largo de su historia, ha conquistado seis títulos de liga chipriota y siete Copas nacionales. También posee varios títulos de Supercopa. Títulos recientes: Su última conquista de liga fue en la temporada 2011-2012 , después de 44 años sin lograrlo.

, después de 44 años sin lograrlo. Rendimiento reciente: En la actual temporada 2025-26, tras dos jornadas, el equipo ha conseguido 3 puntos (un triunfo y una derrota) y se encuentra ubicado en la séptima posición del campeonato.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.