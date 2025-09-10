La Liga MX regresa con Clásico Nacional y otros partidazos en la Jornada 8 del Apertura 2025
Se terminó la fecha FIFA y ahora la Liga MX tiene todo listo para retomar las acciones, con un espectáculo asegurado para todo el fin de semana
El torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa en su jornada 8 y tendremos grandes partidos como el América vs Chivas y el Cruz Azul vs Pachuca, por lo que millones no se querrán perder estos encuentros y aquí te contamos los detalles.
La liga tuvo una pequeña interrupción por la fecha FIFA, en dodne la Selección Mexicana empató 0-0 contra Japón y después hizo lo propio 2-2 ante Corea del Sur, con goles de la dupla de Raúl Jiménez y Santiago Giménez.
Partidos y horarios de la jornada 8 de la Liga MX
Como es costumbre, regresaremos con una jornada completa de fin de semana, con partidos el viernes, sábado y domingo, en una fecha llena de futbol y fiestas patrias.
Viernes 12 de septiembre
- Necaxa vs Juárez / 19:00 horas
- Mazatlán vs Pumas / 21:00 horas
Sábado 13 de septiembre
- Pachuca vs Cruz Azul / 17:00 horas
- Tigres vs León / 19:00 horas
- Atlas vs Santos / 19:00 horas
- Toluca vs Puebla / 21:00 horas
- América vs Chivas / 21:00 horas
Domingo 14 de septiembre
- Querétaro vs Monterrey / 17:00 horas
- Atlético San Luis vs Tijuana / 19:00 horas
El Clásico Nacional se roba los reflectores en la jornada 8 de la Liga MX
Y como era de esperarse, el partido “más importante” del futbol mexicano, el América vs Chivas, será el platillo más atractivo de la jornada, con horario estelar para robarse la audiencia.
Para este partido, América llega en el segundo lugar de la tabla general, como uno de los clubes en mejor momento de la Liga MX. En contraste, las Chivas siguen en crisis y ocupan en lugar 16 de la tabla general; si llegan a perder, se encenderán las alarmas para un cambio urgente.
Tabla de la Liga MX antes de la jornada 8
Luego de 7 partidos, la tabla de la
Liga MX
del torneo Apertura 2025 tiene algunas sorpresas, aunque los equipos ‘de siempre’ siguen ocupando los primeros lugares:
- Monterrey – 18 puntos
- América - 17 puntos
- Cruz Azul – 17 puntos
- Tigres – 13 puntos
- Toluca – 13 puntos
- Pachuca – 13 puntos
- Tijuana – 12 puntos
- Juárez - 11 puntos
- León - 10 puntos
- Pumas – 9 puntos
- Santos – 6 puntos
- Mazatlán - 6 puntos
- San Luis – 6 puntos
- Atlas – 5 puntos
- Necaxa – 5 puntos
- Chivas – 4 puntos
- Querétaro - 4 puntos
- Puebla – 4 puntos
Recordemos que los primeros seis lugares avanzan directamente a la Liguilla, mientras que los equipos del séptimo al décimo lugar se enfrentan en un play-in para conseguir los últimos lugares.
