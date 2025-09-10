La Liga MX regresa con Clásico Nacional y otros partidazos en la Jornada 8 del Apertura 2025

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX regresa en su jornada 8 y tendremos grandes partidos como el América vs Chivas y el Cruz Azul vs Pachuca, por lo que millones no se querrán perder estos encuentros y aquí te contamos los detalles.

La liga tuvo una pequeña interrupción por la fecha FIFA, en dodne la Selección Mexicana empató 0-0 contra Japón y después hizo lo propio 2-2 ante Corea del Sur, con goles de la dupla de Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Partidos y horarios de la jornada 8 de la Liga MX

Como es costumbre, regresaremos con una jornada completa de fin de semana, con partidos el viernes, sábado y domingo, en una fecha llena de futbol y fiestas patrias.

Viernes 12 de septiembre



Necaxa vs Juárez / 19:00 horas

Mazatlán vs Pumas / 21:00 horas

Sábado 13 de septiembre



Pachuca vs Cruz Azul / 17:00 horas

Tigres vs León / 19:00 horas

Atlas vs Santos / 19:00 horas

Toluca vs Puebla / 21:00 horas

América vs Chivas / 21:00 horas

Domingo 14 de septiembre



Querétaro vs Monterrey / 17:00 horas

Atlético San Luis vs Tijuana / 19:00 horas

El Clásico Nacional se roba los reflectores en la jornada 8 de la Liga MX

Y como era de esperarse, el partido “más importante” del futbol mexicano, el América vs Chivas, será el platillo más atractivo de la jornada, con horario estelar para robarse la audiencia.

Para este partido, América llega en el segundo lugar de la tabla general, como uno de los clubes en mejor momento de la Liga MX. En contraste, las Chivas siguen en crisis y ocupan en lugar 16 de la tabla general; si llegan a perder, se encenderán las alarmas para un cambio urgente.

Tabla de la Liga MX antes de la jornada 8

Luego de 7 partidos, la tabla de la Liga MX del torneo Apertura 2025 tiene algunas sorpresas, aunque los equipos ‘de siempre’ siguen ocupando los primeros lugares:



Monterrey – 18 puntos América - 17 puntos Cruz Azul – 17 puntos Tigres – 13 puntos Toluca – 13 puntos Pachuca – 13 puntos Tijuana – 12 puntos Juárez - 11 puntos León - 10 puntos Pumas – 9 puntos Santos – 6 puntos Mazatlán - 6 puntos San Luis – 6 puntos Atlas – 5 puntos Necaxa – 5 puntos Chivas – 4 puntos Querétaro - 4 puntos Puebla – 4 puntos

Recordemos que los primeros seis lugares avanzan directamente a la Liguilla, mientras que los equipos del séptimo al décimo lugar se enfrentan en un play-in para conseguir los últimos lugares.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.