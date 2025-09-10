¿Habrá “ayuditas”? Revelan al árbitro del Clásico Nacional de América vs Chivas

Luego del parón por la fecha FIFA, la Liga MX regresa en la jornada 8 del torneo Apertura 2025 y tendrá una edición más del Clásico Nacional de América vs Chivas , en donde Óscar Mejía ya fue anunciado como el árbitro oficial del encuentro.

Y es que sí, el silbante de un partido tan importante ha cobrado una enorme relevancia considerando las polémicas que han tenido ambos equipos desde hace años. De hecho, de manera reciente, el Guadalajara asegura haber sido afectado por los árbitros en las jornadas pasadas, por lo que las decisiones de Mejía serán claves.

Óscar Mejía, el árbitro para el América vs Chivas

Tanto el América como Chivas tienen a un árbitro en especial que se ha hecho fama por ayudarlos, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha decidido poner a uno de sus mejores silbantes para este clásico, quien, hasta la fecha, no ha sido ligado con este tipo de polémicas.

Óscar Mejía estará acompañado de Christian Kiabek Espinoza y de Enrique Isaac Bustos; a su vez, Iván Antonio López será el cuarto árbitro. En el VAR estará Diana Pérez Borja, auxiliada por Enrique Martínez Sandoval como AVAR.

¿Cómo le va al América y a Chivas con Óscar Mejía como árbitro?

Hasta hora, Mejía ha pitado en 20 partidos de liga de Chivas, en donde el ‘rebaño’ tiene un récord de 9 triunfos, 2 empates y 9 derrotas. Por otro lado, con el América, en también 20 partidos, pero 9 victorias, 8 empates y solo 3 derrotas.

¿Cuándo y a qué hora será el Clásico de América vs Chivas?

Este partido será este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes , con las ‘Águilas’ como locales, en un compromiso que tendrá el horario estelar de las 21:00 horas.



América vs Chivas

13 de septiembre

21:00 horas

Estadio Ciudad de Los Deportes

