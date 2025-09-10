inklusion.png Sitio accesible
Isaac del Toro consigue otro triunfo en el Giro della Toscana

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue demostrado ser uno de los mejores del mundio y consigue otro importante triunfo en tierras italianas.

Publicado por: Redacción adn40
  • Isaac del Toro consiguió la victoria en la 97a. Edición del Giro della Toscana
  • Se trata de una de las pistas clásicas del ciclismo y el mexicano terminó en primer lugar
  • El Giro della Toscana tiene un trayecto de poco más de 189 kilómetros
  • Días antes, Del Toro también ganó la edición 47 del GP Industria y Artigianato de Larciano
