inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
Adn40
adn Deportes
Nota

Semana 2 de la NFL 2025, partidos y dónde ver los juegos de fútbol americano del fin de semana

Este jueves inicia la segunda semana de la NFL, son 16 partidos los que se disputarán de jueves a domingo.

Semana 2 de la NFL 2025, partidos y dónde ver los juegos de fútbol americano del fin de semana
Getty Images
2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Sergio Valladares

Continúan las acciones en el emparrillado, la segunda semana de la temporada 2025-2026 nos tiene preparados duelos de primer nivel de lunes a domingo.

Los partidos comenzarán este jueves 11 de septiembre con el electrizante encuentro entre Green Bay Packers y la recién bautizada franquicia Washington Commanders. El partido se disputará a las 6:15 p.m. hora de CDMX desde el Lambeau Field de Wisconsin.

KAL|1_54d5jwvz
También te puede interesar:

Jugadores de NFL pagan fianza de indocumentado

Demario Davis y Josh Norman ayudaron a pagar la fianza de 50 mil dólares del migrante José Bello.

adn Deportes
Ver nota

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cronograma completo de la semana 2 de la NFL

Jueves 11 de septiembre:

  • Washington Commanders vs Green Bay Packers

    Hora: 6:15 PM CST
    Dónde ver: Prime Video

Domingo 14 de septiembre:

  • Juegos a las 11:00 AM (hora CDMX)

    New York Giants vs Dallas Cowboys
    Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks
    Tennessee Titans vs Los Angeles Rams
    New York Jets vs Buffalo Bills
    Cleveland Browns vs Baltimore Ravens
    Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals
    New England Patriots vs Miami Dolphins
    San Francisco 49ers vs New Orleans Saints
    Chicago Bears vs Detroit Lions

    Dónde ver: Transmitidos en exclusiva por DAZN.

  • Juegos a las 2:05 PM

    Denver Broncos vs Indianapolis Colts
    Carolina Panthers vs Arizona Cardinals

    Dónde ver: DAZN y ESPN

  • Juego a las 2:25 PM

    Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs
    Dónde ver: Siendo un Super Bowl LIX rematch, Fox Sports y DAZN

  • Juego a las 7:20 PM CST (Sunday Night Football):

    Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings
    Dónde ver: En México, el Sunday Night Football se transmite por ESPN.

Lunes 15 de septiembre (Monday Night Football)

6:00 PM

Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans

Dónde ver: DAZN .

  • Juego a las 9:00 PM CST:

    Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders

    Dónde ver: ESPN.

Dónde ver los partidos de la NFL en México

En México es complicado seguir todos los partidos de la NFL, hace unos años era posible disfrutar de al menos la mitad de la temporada regular a través de televisión abierta.

Para la temporada 2025-2026 es imposible seguir la NFL sin pagar un servicio de streaming, las principales plataformas de streaming compiten por acaparar la mayor cantidad de partidos (Amazon Prime Video, Disney Plus, Netflix).

NFL Game Pass International en DAZN , Es la opción más completa, ya que te permite ver todos los partidos de la temporada regular, playoffs y el Super Bowl, en vivo y bajo demanda.

Cúal es el castigo que recibirá Jalen Carter tras escupir a Dak Prescott

El jueves pasado tuvimos el esperado kick off de la temporada, con el partido entre Eagles vs Cowboys.

Durante ese encuentro, Jalen Carter fue expulsado por un escupitajo contra el mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott en el primer cuarto del juego.

Inmediatamente ocurrido el suceso, miles de videos comenzaron a circular en internet, en lo que sin duda fue el momento bochornoso de la primera jornada de la NFL.

Dak Prescott no comentó nada del incidente, pero al momento de la agresión miró al árbitro, quien no dudó en expulsar a Carter.

Jalen Carter es uno de los nombres más importantes para los Eagles, la baja de uno de sus referentes en defensa significaba un golpe muy duro para la franquicia.

Jalen Carter será suspendido varios partidos, todavía no hay información oficial pero se rumora que podrían ser de 3 a 5 semanas de baja.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Deportes
NFL
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!