Semana 2 de la NFL 2025, partidos y dónde ver los juegos de fútbol americano del fin de semana
Este jueves inicia la segunda semana de la NFL, son 16 partidos los que se disputarán de jueves a domingo.
Continúan las acciones en el emparrillado, la segunda semana de la temporada 2025-2026 nos tiene preparados duelos de primer nivel de lunes a domingo.
Los partidos comenzarán este jueves 11 de septiembre con el electrizante encuentro entre Green Bay Packers y la recién bautizada franquicia Washington Commanders. El partido se disputará a las 6:15 p.m. hora de CDMX desde el Lambeau Field de Wisconsin.
Cronograma completo de la semana 2 de la NFL
Jueves 11 de septiembre:
Washington Commanders vs Green Bay Packers
Hora: 6:15 PM CST
Dónde ver: Prime Video
Domingo 14 de septiembre:
Juegos a las 11:00 AM (hora CDMX)
New York Giants vs Dallas Cowboys
Pittsburgh Steelers vs Seattle Seahawks
Tennessee Titans vs Los Angeles Rams
New York Jets vs Buffalo Bills
Cleveland Browns vs Baltimore Ravens
Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals
New England Patriots vs Miami Dolphins
San Francisco 49ers vs New Orleans Saints
Chicago Bears vs Detroit Lions
Dónde ver: Transmitidos en exclusiva por DAZN.
Juegos a las 2:05 PM
Denver Broncos vs Indianapolis Colts
Carolina Panthers vs Arizona Cardinals
Dónde ver: DAZN y ESPN
Juego a las 2:25 PM
Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs
Dónde ver: Siendo un Super Bowl LIX rematch, Fox Sports y DAZN
Juego a las 7:20 PM CST (Sunday Night Football):
Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings
Dónde ver: En México, el Sunday Night Football se transmite por ESPN.
Lunes 15 de septiembre (Monday Night Football)
6:00 PM
Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans
Dónde ver: DAZN .
Juego a las 9:00 PM CST:
Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders
Dónde ver: ESPN.
Dónde ver los partidos de la NFL en México
En México es complicado seguir todos los partidos de la NFL, hace unos años era posible disfrutar de al menos la mitad de la temporada regular a través de televisión abierta.
Para la temporada 2025-2026 es imposible seguir la NFL sin pagar un servicio de streaming, las principales plataformas de streaming compiten por acaparar la mayor cantidad de partidos (Amazon Prime Video, Disney Plus, Netflix).
NFL Game Pass International en DAZN , Es la opción más completa, ya que te permite ver todos los partidos de la temporada regular, playoffs y el Super Bowl, en vivo y bajo demanda.
Cúal es el castigo que recibirá Jalen Carter tras escupir a Dak Prescott
El jueves pasado tuvimos el esperado kick off de la temporada, con el partido entre Eagles vs Cowboys.
Durante ese encuentro, Jalen Carter fue expulsado por un escupitajo contra el mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott en el primer cuarto del juego.
Inmediatamente ocurrido el suceso, miles de videos comenzaron a circular en internet, en lo que sin duda fue el momento bochornoso de la primera jornada de la NFL.
Dak Prescott no comentó nada del incidente, pero al momento de la agresión miró al árbitro, quien no dudó en expulsar a Carter.
Jalen Carter es uno de los nombres más importantes para los Eagles, la baja de uno de sus referentes en defensa significaba un golpe muy duro para la franquicia.
Jalen Carter será suspendido varios partidos, todavía no hay información oficial pero se rumora que podrían ser de 3 a 5 semanas de baja.
