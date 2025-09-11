¡De becas a millones! Anthony Martial le dice no a Pumas y llega a un acuerdo con otro club de Liga MX

Después de varios días de rumores que colocaban a Anthony Martial como nuevo jugador de los Pumas, este jueves 11 de septiembre se confirmó que el atacante francés y ex del Manchester United llegó a un acuerdo para vestir los colores de los Rayados de Monterrey de cara al resto del Apertura 2025 de la Liga MX.

Fue a través de las diferentes plataformas de redes sociales que el insider Fabrizio Romano, confirmó que el también ex seleccionado francés viajará en los próximos días a México luego de que el AEK de Athenas diera luz verde para el traspaso.

¿Cuánto pagó Monterrey por Anthony Martial?

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor actual de Anthony Martial con el AEK de Athenas es de 7.5 millones de euros, por lo cual el precio que podrían haber desembolsado los Rayados de Monterrey podría rondar incluso hasta los 8 millones de dólares.

Es importante mencionar que el fichaje del francés se logró gracias a la salida del guardameta Esteban Andrada, el cual llegó al futbol de España y liberó una plaza de extranjero para los de Nuevo León.

🚨🇲🇽 Anthony Martial to Monterrey, here we go! Deal in place with Rayados as he will play with Sergio Ramos.



Green light arrived from AEK Athens to let Martial travel for medical and contract signing in Mexico. ⚡️🇫🇷 pic.twitter.com/SxSYNf4LhR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Números de Anthony Martial con el Manchester United

El francés vivió sus momentos más importantes como futbolista vistiendo la playera del Manchester United , club de la Premier League con el cual disputó un total de 317 partidos oficiales y en los cuales aportó 90 goles y 54 asistencias.

Fue justamente como jugador Red Devil, que el exseleccionado francés consiguió ganar la FA Cup, Community Shield, Copa de la Liga y la Europa League, torneo internacional considerado como el segundo más importante para la UEFA.

Números de Anthony Martial con la Selección de Francia

De acuerdo con el mismo portal antes mencionado, Anthony Martial disputó un total de 30 partidos entre amistosos y oficiales con la Selección de Francia. Como internacional logró aportar únicamente dos goles y ocho asistencias.

Por otro lado, el ex del Manchester United formó parte de la plantilla que levantó la Nations League de la UEFA en el 2021, por lo cual también puede presumir haber levantado títulos para su país.

¿Cuándo podría debutar Martial con Rayados?

Si bien es cierto que ya se llegó a un acuerdo para el traspaso de Marital a los Rayados de Monterrey , aún faltan procesos como el viaje de Anthony a México, la realización de exámenes médicos, así como papeleos ante la Liga MX.

Es por ello que el debut del francés podría ocurrir hasta la jornada 9 o 10 de este Apertura 2025 de la Liga MX.

