A un paso de la final: Fecha en la que se disputará la Serie del Rey de la LMB este 2025
La Serie del Rey se encargará de medir a los campeones de la Zona Norte y la Zona Sur de la LMB; Charros de Jalisco esperan rival entre Diablos y Piratas.
Luego de que los Charros de Jalisco se coronaran en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol ( LMB ) tras vencer a Sultanes de Monterrey, los tapatíos consiguieron su boleto para la Serie del Rey que estará iniciando el próximo martes 9 de septiembre en sede aún por definir de manera oficial.
Y es que si bien es cierto que ya se conoce al primer gran finalista de la temporada 2025 de la LMB, aún falta conocer al campeón de la Zona Sur para definir el recorrido que tomará la Serie del Rey a la cual aún aspiran los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche.
¿Cómo quedó la serie de la Zona Norte de la LMB?
La sorpresiva victoria de los Charros de Jalisco sobre los Sultanes de Monterrey estuvo llena de emoción para los tapatíos, pues a pesar de llegar como víctimas por la clasificación (6 y 1 respectivamente), consiguieron terminar con un marcador final de 4-1 en la serie.
Los resultados fueron los siguientes:
- Charros 11-9 Sultanes
- Charros 6-3 Sultanes
- Sultanes 3-1 Charros
- Sultanes 4-6 Charros
- Sultanes 4-6 Charros
¿Cómo va la serie en la Zona Sur de la LMB?
Por su parte en la Zona Sur de la LMB aún está disponible el boleto para la Serie del Rey, pues con cinco partidos disputados al momento los Diablos Rojos del México se colocan con un resultado de 3-2 en la serie ante los Piratas de Campeche.
Será este mismo sábado 6 de septiembre que sabremos si la Serie Diablos vs Piratas se alarga hasta el séptimo juego o si los capitalinos accederán a la gran final de la temporada entre zonas por segundo año consecutivo.
¿Cuándo es el último juego de la Serie del Rey 2025?
A pesar de que no existe forma de saber cuándo se jugará el último juego de la Serie del Rey, en caso de que la serie llegue hasta el séptimo partido se pactó que el mismo se disputará el 18 de septiembre.
Y es que es importante recordar que el ganador de la LMB se definirá por el mejor equipo a ganar 4 juegos de 7.
¿Cómo han quedado las series finales de la LMB 2025?
Los resultados de las series que se han cosechado al momento son los siguientes:
Cuartos de final:
- Laguna vs Charros: 3-4 en la serie
- Dos Laredos vs Sultanes: 0-4 en la serie
- Diablos vs Pericos: 4-0 en la serie
- Guerreros vs Piratas: 3-4 en la serie
