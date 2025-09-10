La tarjeta con la que no podrás comprar boletos para el Mundial 2026 de la FIFA

La Tarjeta del Bienestar en la que el Gobierno de México deposita los apoyos sociales como Pensión para Adultos Mayores y becas no servirá para comprar boletos del Mundial 2026, pues por órdenes y patrocinadores de la FIFA, los tickets solamente se pueden adquirir bajo ciertos criterios.

Y es que desde este 10 de septiembre de 2025 inició la primera fase de la venta de boletos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA, a la cual únicamente pudieron acceder aficionados con servicios financieros de Visa.

¿Por qué no se pueden comprar boletos para el Mundial 2026 con la Tarjeta Bienestar?

De acuerdo con lo señalado por el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional, las primeras fases de preventa para los boletos únicamente se habilitaron para las personas que cuenten con tarjetas Visa, servicio financiero que funge como uno de los patrocinadores oficiales del torneo.

Es por ello y gracias a que las llamadas Tarjetas Bienestar son Mastercard, no funcionarán para poder comprar entradas para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.

Tarjetas válidas para comprar boletos para el Mundial 2026

A pesar de las restricciones antes mencionadas, es importante señalar que a partir del próximo 27 de octubre de este 2025 la venta de boletos para la próxima justa mundialista se abrirá por medio de selección aleatoria para las personas que realizaron el registro correspondiente.

Es por ello que a partir de la fecha antes mencionada, se podrán recibir tarjetas Visa y Mastercard participantes, las cuales se pueden tramitar en entidades financieras como Banco Azteca.

¿Cómo comprar boletos para la Copa del Mundo?

Los pasos para poder comprar un boleto para el Mundial 2026 que dará inicio en junio próximo, son los siguientes:

Contar con FIFA ID (proceso gratuito en las plataformas oficiales del organismo)

Ser mayor de 18 años

Participar en los sorteos

Estar pendiente de los correos de confirmación de la FIFA

Es importante mencionar que para estos procesos de la compra de boletos, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace oficial de la FIFA para continuar con la compra correspondiente de las entradas.

Precios de los boletos para el Mundial

Los precios de los boletos para el Mundial 2026 de la FIFA, quedaron de la siguiente manera:

Fase de grupos: desde los mil 100 hasta los 4 mil pesos

Octavos y cuartos de final: desde 3 mil 700 a 7 mil 400 pesos

Semifinales: desde un precio base de 16 mil 600 pesos

Final: costos que pueden llegar hasta los 124 mil pesos

Es importante mencionar que estos precios dependen de la importancia del partido, así como de las fases de los cotejos mundialistas.

