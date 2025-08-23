Edson Álvarez se une al Fenerbahçe y estos son sus nuevos retos en el equipo turco

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Fenerbahçe de Turquía, tras concretarse un acuerdo de préstamo con el West Ham United hasta el final de la temporada 2025-2026, con opción a compra.

El futbolista de 28 años, capitán de la Selección Mexicana , vestirá la camiseta número 11 del histórico club amarillo y azul marino.

Durante la ceremonia de presentación en el estadio Şükrü Saracoğlu, el director deportivo del club, Devin Özek, destacó las cualidades del mexicano: “Es fuerte, inteligente y tiene experiencia internacional de alto nivel. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a nuestra familia”.

Estos son los retos que enfrentará Edson Álvarez en su nuevo club

Álvarez llega a Turquía con la misión de recuperar protagonismo tras perder minutos en el West Ham bajo la dirección de Graham Potter.

Su llegada representa una nueva oportunidad, ahora bajo las órdenes de José Mourinho , quien asumió la dirección técnica del Fenerbahçe en 2024 y llevó al club al subcampeonato en su primera temporada.

El mediocampista mexicano tendrá que competir por un lugar en el once titular principalmente con Sofyan Amrabat y Fred, además de aportar su fortaleza en el juego aéreo y capacidad defensiva.

José Mourinho es el DT del nuevo equipo de Edson Álvarez

El Fenerbahçe se ha reforzado con jugadores de talla internacional para pelear tanto en la Superliga turca como en la Champions League .

Entre sus figuras destacan el arquero croata Dominik Livakovic, el defensa Milan Skriniar, los mediocampistas Fred y Amrabat, así como el atacante marroquí Youssef En-Nesyri.

En contraste, el equipo despidió a referentes como Dušan Tadić y Edin Džeko, renovando su plantilla con incorporaciones como Nelson Semedo y Jhon Durán.

Fenerbahçe, un club con historia

Fundado en 1907, el Fenerbahçe es uno de los equipos más populares y ganadores de Turquía, con 28 títulos de liga; sin embargo, no participa en la fase de grupos de la Champions League desde la temporada 2008-2009, por lo que el reto continental es uno de los principales objetivos de la institución.

Ha conquistado 28 campeonatos de liga turca, siendo uno de los tres clubes más ganadores del país. Suma más de seis Copas de Turquía y nueve Supercopas, consolidándose como un histórico del futbol turco.

Su máximo rival es el Galatasaray , con quien protagoniza el “Clásico Intercontinental” de Estambul, uno de los más intensos del mundo.

¿Cuándo podría debutar Edson Álvarez con el Fenerbahçe?

El Machín podría estrenarse con su nuevo club el 31 de agosto, cuando el Fenerbahçe enfrente al Gençlerbirliği en la Superliga turca .

Antes, el equipo deberá jugar el playoff de Champions contra el Benfica, un duelo clave para regresar al máximo torneo europeo tras 17 años de ausencia.

