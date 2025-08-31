Inter de Miami 0-1 Seattle Sounders: EN VIVO, final de Leagues Cup 2025 hoy domingo 31 de agosto
El Inter de Miami de Lionel Messi busca ser el primer equipo bicampeón de la Leagues Cup, pero deberá vencer a la sorpresa del torneo, el Seattle Sounders
La Leagues Cup 2025 ha llegado a su fin y con ella, otro equipo de la MLS ha levantado del título. Este torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de Estados Unidos se volvió a decidir con equipos norteamericanos y, en esta ocasión, la gran final fue la de Inter de Miami vs Seattle Sounders.
En el partido por el tercer lugar se repitió la historia, ya que fueron exclusivamente equipos de la MLS los que la disputaron. Ahí, el LA Galaxy se hizo con el tercer lugar, luego de imponerse por 2-1 al Orlando City.
Inter de Miami 0-1 Seattle Sounder, RESULTADO EN VIVO
- Minuto 45: Termina el primer tiempo
- Minuto 35: Gol anulado al Seattle Sounders
- Minuto 26: Gol de Seattle Sounders, anotado por De la Rosa
- Comenzó la final
- La final comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Alineación del Inter de Miami:
Los 1️⃣1️⃣ para la final 🫡 pic.twitter.com/Ri3hQHWd9f— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2025
- Alineación de Seattle Sounders:
Our @LeaguesCup Final Starting XI! 👊— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 31, 2025
📰: https://t.co/RyCuMfvFmY | #SEAvMIA pic.twitter.com/w1m9dCeGT6
- El Inter de Miami es favorito para ganar el título
Messi and Suárez are on site for another final. 👋— Major League Soccer (@MLS) August 31, 2025
📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+ (8pm ET): https://t.co/OHacU6xrPV pic.twitter.com/aTBuZ3nhzR
Así llegan Inter de Miami y Seattle Sounders a la final
Recordemos que este año se cambió el formato de la Leagues Cup , pero eso no impidió el dominio de los equipos estadounidenses. Durante la primera fase, los dos finalistas fueron muy superiores a sus rivales mexicanos.
El Inter de Miami venció 2-1 al Atlas, luego se impuso 5-4 en penales a Necaxa y finalmente 3-1 a Pumas. Avanzó directo a cuartos de final y ahí eliminaron a Tigres por 2-1; ya en las semifinales dejaron fuera al Orlando City.
Por su parte, Seattle Sounders debutó humillando 7-0 a Cruz Azul, después venció 2-1 a Santos y finalmente 2-1 a Tijuana: en los cuartos de final dejaron fuera al Puebla en penales y en las semifinales vencieron al LA Galaxy por 2-0.
¿A qué hora y dónde ver el Inter de Miami vs Seattle Sonders?
La gran final de la
Leagues Cup
se encuentra programada para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, como el platillo de futbol estelar para el domingo 31 de agosto.
- Final: Inter de Miami vs Seattle Sounders
- Día: 31 de agosto
- Hora: 18:00
- Transmisión: Apple TV
Y sí, recordemos que la plataforma de streaming de Apple TV tiene los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos de la Leagues Cup, incluyendo la final.
