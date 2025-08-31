Inter de Miami 0-1 Seattle Sounders: EN VIVO, final de Leagues Cup 2025 hoy domingo 31 de agosto

La Leagues Cup 2025 ha llegado a su fin y con ella, otro equipo de la MLS ha levantado del título. Este torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de Estados Unidos se volvió a decidir con equipos norteamericanos y, en esta ocasión, la gran final fue la de Inter de Miami vs Seattle Sounders.

En el partido por el tercer lugar se repitió la historia, ya que fueron exclusivamente equipos de la MLS los que la disputaron. Ahí, el LA Galaxy se hizo con el tercer lugar, luego de imponerse por 2-1 al Orlando City.

Inter de Miami 0-1 Seattle Sounder, RESULTADO EN VIVO

Minuto 45: Termina el primer tiempo

Minuto 35: Gol anulado al Seattle Sounders

Minuto 26: Gol de Seattle Sounders, anotado por De la Rosa

Comenzó la final

La final comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México

Alineación del Inter de Miami:

Los 1️⃣1️⃣ para la final 🫡 pic.twitter.com/Ri3hQHWd9f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2025

Alineación de Seattle Sounders:

El Inter de Miami es favorito para ganar el título

Messi and Suárez are on site for another final. 👋



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+ (8pm ET): https://t.co/OHacU6xrPV pic.twitter.com/aTBuZ3nhzR — Major League Soccer (@MLS) August 31, 2025

Así llegan Inter de Miami y Seattle Sounders a la final

Recordemos que este año se cambió el formato de la Leagues Cup , pero eso no impidió el dominio de los equipos estadounidenses. Durante la primera fase, los dos finalistas fueron muy superiores a sus rivales mexicanos.

El Inter de Miami venció 2-1 al Atlas, luego se impuso 5-4 en penales a Necaxa y finalmente 3-1 a Pumas. Avanzó directo a cuartos de final y ahí eliminaron a Tigres por 2-1; ya en las semifinales dejaron fuera al Orlando City.

Por su parte, Seattle Sounders debutó humillando 7-0 a Cruz Azul, después venció 2-1 a Santos y finalmente 2-1 a Tijuana: en los cuartos de final dejaron fuera al Puebla en penales y en las semifinales vencieron al LA Galaxy por 2-0.

¿A qué hora y dónde ver el Inter de Miami vs Seattle Sonders?

La gran final de la Leagues Cup se encuentra programada para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, como el platillo de futbol estelar para el domingo 31 de agosto.



Final: Inter de Miami vs Seattle Sounders

Día: 31 de agosto

Hora: 18:00

Transmisión: Apple TV

Y sí, recordemos que la plataforma de streaming de Apple TV tiene los derechos exclusivos para transmitir todos los partidos de la Leagues Cup, incluyendo la final.

