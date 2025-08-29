Por no respetar las leyes, no habrá afición en el juego América vs Pachuca en el Ciudad de los Deportes

Durante la tarde de esta viernes 29 de agosto de 2025 la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), informó que el juego América vs Pachuca de la Jornada 7 de la Liga MX se jugará a puerta cerrada, esto luego de que presuntamente la directiva azulcrema incumpliera con las normativas en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes.

A través de un comunicado oficial emitido por la demarcación capitalina, se señaló que el cierre del inmueble se debe a que “personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle Indiana, colonia Ciudad de los Deportes”, lo cual derivó en la afectación a vecinos de la zona.

Alcaldía Benito Juárez amenaza con mantener a puerta cerrada los juegos del América

Más allá del cierre del estadio para el juego América vs Pachuca, la alcaldía Benito Juárez señaló que mientras la directiva azulcrema no demuestre que su personal o empresa que presta los servicios de seguridad cumpla con las capacidades necesarias, el estadio se mantendrá cerrado durante sus compromisos de Liga MX.

La alcaldía Benito Juárez antepone en cualquier evento público el orden y la seguridad en favor de nuestros vecinos y visitantes, ese es nuestro centro de actuar como gobierno y nada ni nadie puede violentar dichos preceptos -señaló la demarcación en el comunicado.

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

¿Qué dijo la directiva del América sobre el cierre del Ciudad de los Deportes?

Luego del anuncio por parte de las autoridades de la alcaldía, la directiva del América emitió un comunicado a través del Estadio Azteca en el cual señalaron que de afectar a la afición, se emprenderán acciones legales correspondientes.

El club de la Liga MX detalló que la directiva azulcrema no cuenta con el personal de seguridad señalado, además de que se informó que los responsables del cierre de la vialidad fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital.

Liga MX respalda a la directiva del América tras cierre del Ciudad de los Deportes

Pocos minutos después del comunicado de la directiva de Las Águilas, la Liga MX emitió su postura en la que respaldaron al conjunto americanista, señalando que se actuó de forma unilateral por parte de las autoridades capitalinas.

La Liga MX respalda totalmente la postura del Club América y espera que la Alcaldía rectifique su decisión. Finalmente, conforme a sus facultades y en apego al Reglamento de Competencia, apoyará al Club para que el partido programado para el 30 de agosto se lleve a cabo de la mejor manera posible -se lee en el comunicado de la liga.

¿Cuándo y a qué hora es el América vs Pachuca?

Vale la pena mencionar que el partido América vs Pachuca por la Jornada 7 de la Liga MX, está programado para disputarse el próximo sábado en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República.

