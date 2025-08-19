Toma nota: El partidazo de Leagues Cup 2025 que se podrá ver gratis por televisión abierta

Después de la primera fase de la Leagues Cup 2025 esta misma semana conoceremos a los equipos que avanzan a las semifinales del torneo, pues se disputarán los cuartos de final entre los clubes de la Liga MX y la MLS que aún aspiran a levantar el título intencionalidad.

Por parte de la Liga MX serán Toluca, Tigres, Pachuca y Puebla los que buscarán reivindicar al futbol mexicano ante los de la MLS, los cuales han levantado el trofeo de este torneo internacional en las últimas dos ediciones.

Leagues Cup 2025: Arranca el torneo internacional entre la Liga MX y la MLS [VIDEO] La Leagues Cup 2025 arrancará con enfrentamientos de alta intensidad entre los clubes de la Liga MX y la MLS; conoce todos los detalles de la primera jornada.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo se juegan los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Los cuartos de final de la Leagues Cup quedaron definidos tras una primera fase llena de polémica, fracasos deportivos y goleadas inesperadas, lo cual dio como resultado las siguientes llaves de duelos en la edición 2025 del torneo:

Inter Miami vs Tigres

Toluca vs Orlando City

Seattle Sounders vs Puebla

Los Ángeles Galaxy vs Pachuca

Only the best 4️⃣ teams from each league remain in #LeaguesCup2025 🏆



¿Quién levanta la copa y se proclama como el mejor de MLS y Liga MX? ⚽️💥



The rivalry continues this Wednesday in the Quarterfinals. No te los pierdas con MLS Season Pass en Apple TV 📺 pic.twitter.com/jzKVe7W3DE — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 19, 2025

¿Qué partido de Leagues Cup se podrá ver gratis por TV Azteca?

Será justamente el partido de Seattle Sounders vs Puebla el cual se podrá ver completamente gratis y en directo a través de las pantallas de Azteca 7, esto con las mejores voces de la narración en la República Mexicana.

Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, serán los encargados de llevar hasta tu pantalla los mejores relatos del partido entre los equipos de la Liga MX y la MLS que aspiran a llegar a semifinales del torneo.

¿Cuándo y a qué hora inicia el Seattle Sounders vs Puebla?

El partido Seattle Sounders vs Puebla está pactado para disputarse a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, de este miércoles 20 de agosto. Sin embargo, se prevé que la transmisión del partido inicie a las 20:50 con toda la información de la previa.

¿Cuándo son las semifinales de la Leagues Cup 2025?

Una vez que se disputen los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, las semifinales se llevarán a cabo entre el 26 y 27 de agosto de este mismo año, esto dependiendo de los cruces que se vayan a tener en esta fase del torneo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.