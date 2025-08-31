Santiago Giménez habría jugado su último partido con el Milán y su destino apuna a Roma

Con 24 años, el futuro de Santiago Giménez tendría un cambio importante en Europa. De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el delantero mexicano aceptó salir del AC Milán y se iría a la Roma, en un intercambio por el ucraniano Artem Dovbyk.

Días antes, la representante de Giménez aseguró que el ex de Cruz Azul estaba dispuesto a quedarse en Milán y pelear un lugar, sin embargo, ante la insistencia del club por salir, el jugador habría cedido y estaría dispuesto a salir del equipo si las negociaciones lo requieren.

¿Cuándo termina el mercado de fichajes en Europa?

En esta ocasión, la salida de Giménez ocurriría el último día del mercado, ya que la ventana de fichajes de este 2025 termina justamente el lunes 1 de septiembre, por lo que las negociaciones entre el Milán y la Roma deberán acelerarse para concertar el intercambio de delanteros.

En caso de no cerrar su salida, el Milán tendría que esperar hasta el mercado de invierno para hacer cambios con su delantero centro, lo que obligaría a Giménez a quedarse seis meses más como ‘Rossoneri'.

¿Por qué le conviene a Santiago Giménez irse a la Roma?

Si bien el Milán es un equipo con más reflectores en Europa y en el mundo por su historia, su presente es muy diferente. Es un equipo en reconstrucción que no juega competencias europeas y que ha bajado su nivel en Italia; en contraste, la Roma vive un mejor momento y disputará la UEFA Europa League este año, como serio contendiente para ganarla.

Asimismo, el esquema del director técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, podría beneficiar a Santiago Giménez un poco más que el del AC Milán de Maximiliano Allegri, ya que la apuesta de este último prioriza la defensa.

¿Cuánto vale Santiago Giménez?

De acuerdo con el portal especializado de Transfermarkt, Santiago Giménez tendría un valor aproximado de 30 millones de euros y su contrato con el AC Milán se extendía hasta el verano del 2029.

De hecho, el Milán lo compró a inicios del 2025 por un valor de 32 millones de euros, sin embargo, no contarían con él para esta nueva temporada, y por eso buscan al artillero de la Roma, Artem Dovbyk, quien también tendría un valor de 30 millones y eso haría justo el intercambio.

