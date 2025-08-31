Tras cierre de la Ciudad de los Deportes, esto le espera al Clásico Nacional del sábado 13 de de septiembre
La afición del América y las Chivas teme que el Clásico Nacional del 13 de septiembre se juegue sin público, tras la clausura del América vs Pachuca en CDMX.
La decisión de cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes en el América vs Pachuca dejó una herida en los aficionados. La afición teme ahora que el Clásico Nacional del 13 de septiembre entre América y Chivas corra la misma suerte. La pasión y los sueños de miles de seguidores penden de decisiones políticas y administrativas.
Por no respetar las leyes, no habrá afición en el juego América vs Pachuca en el Ciudad de los Deportes
La alcaldía Benito Juárez informó que la directiva azulcrema incumplió los reglamentos; esto se sabe sobre el juego a puerta cerrada del América vs Pachuca.
Un golpe a la afición: la clausura del América vs Pachuca
El 29 de agosto, la alcaldía Benito Juárez sorprendió al anunciar que el partido América vs Pachuca se jugaría a puerta cerrada por un conflicto de seguridad. La decisión dejó fuera a miles de seguidores que ya tenían boletos en mano y habían planeado su día para alentar a su equipo.
#Comunicado— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025
La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.
🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu
Aunque el Club América negó haber cerrado calles y señaló a la policía capitalina como responsable del operativo, la sanción se mantuvo. Los hinchas, con la ilusión rota, se quedaron sin la oportunidad de vivir el partido en la tribuna.
La incertidumbre para el Clásico Nacional
El próximo 13 de septiembre, América y Chivas están programados para enfrentarse en el Estadio Ciudad de los Deportes. Pero la reciente clausura ensombrece este evento que debería ser una fiesta futbolera.
La alcaldía Benito Juárez informa: https://t.co/GvZXfUsdoU pic.twitter.com/ysyTCikyG7— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 31, 2025
La alcaldía Benito Juárez convocó a una mesa de trabajo para revisar protocolos, pero hasta ahora no hay certeza. Los aficionados temen que la historia se repita y que el Clásico se juegue sin público.
El impacto emocional en los aficionados
La afición vive un momento de tristeza y decepción. No solo perdieron un partido, también sienten que su pasión fue castigada por un pleito ajeno al fútbol.
Sí, primero empezar por el tema que sentimos la ausencia de la gente, de mi parte, las autoridades siempre deben intentar evitar esto, es una fiesta, esperan mucho estos días, es triste ver un partido como este,
-declaró con tristeza técnico André Jardine en conferencia de prensa.
El Clásico Nacional es más que un encuentro deportivo; es identidad, rivalidad y unión. Que este duelo pudiera jugarse sin público representa una herida profunda para quienes sueñan con estar en las gradas.
Estamos contando los días para contar con la gente,
-dejando claro que el equipo extraña el apoyo de su afición.
El conflicto entre autoridades y el Club América
El choque entre la alcaldía Benito Juárez y el Club América ha escalado. Mientras Luis Mendoza defiende la clausura como una medida de seguridad, el club y la Liga MX la llaman “arbitraria”.
El partido fue muy dominante el primer tiempo, el pecado fue no hacer un gol más,
-dijo Jardine, al hablar del partido contra Pachuca, pero su tono reflejaba la tristeza de no contar con el apoyo de las gradas,.
Los seguidores, en medio de acusaciones y reclamos, son los más afectados. El América ha prometido compensaciones, pero para la afición no hay reembolso que sustituya la emoción de estar en el estadio.
Lo he dicho siempre: yo me debo a los vecinos, mi único interés es garantizar su seguridad y calidad de vida. Ese es y sera mi compromiso. En Benito Juárez #OrdenYSeguridad. pic.twitter.com/xf0r1hOofJ— Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 30, 2025
Un futuro incierto para el fútbol en Benito Juárez
El Estadio Ciudad de los Deportes ya había sufrido cierres en 2024 y la situación actual refuerza la idea de que el fútbol ahí siempre estará en riesgo.
Si no se alcanzan acuerdos claros, partidos como el Clásico Nacional seguirán en peligro. Para los aficionados, el escenario de un estadio vacío en un duelo tan grande es un golpe al corazón del fútbol mexicano.
