Tras cierre de la Ciudad de los Deportes, esto le espera al Clásico Nacional del sábado 13 de de septiembre

La decisión de cerrar el Estadio Ciudad de los Deportes en el América vs Pachuca dejó una herida en los aficionados. La afición teme ahora que el Clásico Nacional del 13 de septiembre entre América y Chivas corra la misma suerte. La pasión y los sueños de miles de seguidores penden de decisiones políticas y administrativas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Un golpe a la afición: la clausura del América vs Pachuca

El 29 de agosto, la alcaldía Benito Juárez sorprendió al anunciar que el partido América vs Pachuca se jugaría a puerta cerrada por un conflicto de seguridad. La decisión dejó fuera a miles de seguidores que ya tenían boletos en mano y habían planeado su día para alentar a su equipo.

#Comunicado

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

🔗 https://t.co/g1Ntg2wDgu pic.twitter.com/U9ao6nKBFu — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 29, 2025

Aunque el Club América negó haber cerrado calles y señaló a la policía capitalina como responsable del operativo, la sanción se mantuvo. Los hinchas, con la ilusión rota, se quedaron sin la oportunidad de vivir el partido en la tribuna.

La incertidumbre para el Clásico Nacional

El próximo 13 de septiembre, América y Chivas están programados para enfrentarse en el Estadio Ciudad de los Deportes. Pero la reciente clausura ensombrece este evento que debería ser una fiesta futbolera.

La alcaldía Benito Juárez informa: https://t.co/GvZXfUsdoU pic.twitter.com/ysyTCikyG7 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) August 31, 2025

La alcaldía Benito Juárez convocó a una mesa de trabajo para revisar protocolos, pero hasta ahora no hay certeza. Los aficionados temen que la historia se repita y que el Clásico se juegue sin público.

El impacto emocional en los aficionados

La afición vive un momento de tristeza y decepción. No solo perdieron un partido, también sienten que su pasión fue castigada por un pleito ajeno al fútbol.

Sí, primero empezar por el tema que sentimos la ausencia de la gente, de mi parte, las autoridades siempre deben intentar evitar esto, es una fiesta, esperan mucho estos días, es triste ver un partido como este, -declaró con tristeza técnico André Jardine en conferencia de prensa.

El Clásico Nacional es más que un encuentro deportivo; es identidad, rivalidad y unión. Que este duelo pudiera jugarse sin público representa una herida profunda para quienes sueñan con estar en las gradas.

Estamos contando los días para contar con la gente, -dejando claro que el equipo extraña el apoyo de su afición.

El conflicto entre autoridades y el Club América

El choque entre la alcaldía Benito Juárez y el Club América ha escalado. Mientras Luis Mendoza defiende la clausura como una medida de seguridad, el club y la Liga MX la llaman “arbitraria”.

El partido fue muy dominante el primer tiempo, el pecado fue no hacer un gol más, -dijo Jardine, al hablar del partido contra Pachuca, pero su tono reflejaba la tristeza de no contar con el apoyo de las gradas,.

Los seguidores, en medio de acusaciones y reclamos, son los más afectados. El América ha prometido compensaciones, pero para la afición no hay reembolso que sustituya la emoción de estar en el estadio.

Lo he dicho siempre: yo me debo a los vecinos, mi único interés es garantizar su seguridad y calidad de vida. Ese es y sera mi compromiso. En Benito Juárez #OrdenYSeguridad. pic.twitter.com/xf0r1hOofJ — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 30, 2025

Un futuro incierto para el fútbol en Benito Juárez

El Estadio Ciudad de los Deportes ya había sufrido cierres en 2024 y la situación actual refuerza la idea de que el fútbol ahí siempre estará en riesgo.

Pumas sin complejos contra el America [VIDEO] Pumas sin complejos contra el América. Descubre cómo Pumas se enfrenta al equipo rival en una batalla por la supremacía en el campo de fútbol.

Si no se alcanzan acuerdos claros, partidos como el Clásico Nacional seguirán en peligro. Para los aficionados, el escenario de un estadio vacío en un duelo tan grande es un golpe al corazón del fútbol mexicano.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos