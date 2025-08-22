Será más fácil: La visa americana a tramitar para ir al Mundial 2026 en EUA

La Embajada de los Estados Unidos (EUA) en México dio a conocer que para poder acudir al Mundial 2026 de la FIFA, las y los extranjeros interesados deberán tramitar la visa americana tipo turista, la cual se puede solicitar directamente ante las autoridades consulares en nuestro país.

A través de un texto publicado en el portal de la embajada se señaló que para poder ingresar a EUA para la próxima Copa del Mundo, los turistas deberán tramitar la visa B1/B2, la cual va dirigida para las personas que planeen visitas de corta duración al país norteamericano.

Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en Guadalajara [VIDEO] El conjunto mexicano regresa a Guadalajara, Jalisco, para enfrentar a la selección de Ecuador; conoce todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Donald Trump señala que será más fácil tramitar la visa americana para el Mundial 2026

Fue la secretaria de Seguridad Nacional de EUA, Kristi Noem, quien dio a conocer que los procesos para el trámite de las visas para acudir al Mundial 2026 está en curso, destacando que todas las solicitudes serán revisadas “a fondo” sin importar el país.

Pese a ello, el presidente Donald Trump reveló durante el anuncio del sorteo del torneo que algunos países “lo tendrán muy fácil” para poder contar con la visa americana de cara a la próxima Copa del Mundo, esto en comparación con lo que se vive en este 2025 en países como México y otros.

Precio de la visa americana para ir al Mundial 2026

En este 2025 el precio de la visa americana para poder ingresar a los Estados Unidos es de 185 dólares, sin embargo, un nuevo impuesto determinado por las autoridades extranjeras buscan elevar el costo a 435 dólares.

Con esto, el precio en pesos mexicanos del documento oficial de EUA pasará de 3 mil 450 en promedio por el tipo de cambio, a cerca de 8 mil 100 pesos.

Requisitos para tramitar la visa americana

Para poder iniciar con los trámites de la visa y así poder acudir al próximo Mundial del 2026, las y los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Llenar el formulario DS-160

Pasaporte vigente

Fotografía infantil reciente

Pago del trámite en cuestión

Cita para la entrevista en la embajada

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 en EUA?

Es importante señalar que la próxima Copa del Mundo dará inicio el próximo 11 de junio y terminará hasta el 19 de julio de este 2026, por lo cual aún se cuenta con tiempo suficiente para poder tramitar la visa americana.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.