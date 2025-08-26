Fecha del debut de Checo Pérez con Cadillac en su regreso a la F1

El mexicano Sergio ‘ Checo’ Pérez será una de las grandes figuras de Cadillac durante la próxima temporada de la Fórmula 1. Si bien todavía faltan varios meses para su debut, hay que asegurarnos de tener todo listo para su primera carrera en marzo del 2026.

Se acabaron las especulaciones y los rumores, ya es un hecho que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los dos pilotos de Cadillac para la temporada 2026 y, con ellos, la nueva escudería busca un debut con autoridad en el máximo circuito del automovilismo.

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac?

Tendremos que esperar a que comience la próxima temporada, sin embargo, ya conocemos la fecha oficial en la que Checo Pérez, Valtteri Bottas y Cadillac harán su gran debut en la Fórmula 1: El domingo 8 de marzo.

El Gran Premio de Australia es el que da comienzo a la temporada 2026 de la F1 y está agendado para ese domingo 8 de marzo, en el Circuito de Albert Park, de Malbourne.

Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Si todo sale bien, podremos ver a Checo Pérez correr 24 carreras durante la temporada 2026; todas ellas ya tienen fecha reservada y son las siguientes:



GP de Australia / 8 de marzo

GP de China / 15 de marzo

GP de Japón / 29 de marzo

GP de Baréin / 12 de abril

GP de Arabia Saudita / 19 de abril

GP de Miami / 3 de mayo

GP de Canadá / 24 de mayo

GP de Mónaco / 7 de junio

GP de Barcelona / 14 de junio

GP de Austria / 28 de junio

GP de Gran Bretaña / 5 de julio

GP de Bélgica / 19 de julio

GP de Hungría / 26 de julio

GP de Países Bajos / 23 de agosto

GP de Italia / 6 de septiembre

GP de España / 13 de septiembre

GP de Azerbaiyán / 26 de septiembre

GP de Singapur / 11 de octubre

GP de Estados Unidos / 25 de octubre

GP de México / 1 de noviembre

GP de Brasil / 8 de noviembre

GP de Las Vegas / 21 de noviembre

GP de Catar / 29 de noviembre

GP de Abu Dabi / 6 de diciembre

Destaca que Checo Pérez volverá a correr en México el domingo 1 de noviembre, de nueva cuenta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cobijado por sus millones de aficionados.

Escuderías en las que ha estado Checo Pérez

Cadillac se convertirá en la sexta escudería de la Fórmula 1 en la carrera de Checo Pérez . Hasta ahora, el piloto ha defendido a:



Sauber Motorsport

McLaren

Force India

Racing Point

Red Bull

Cabe destacar que con Red Bull consiguió ser el segundo mejor del mundo en la temporada 2023, con un logro histórico para el deporte mexicano.

