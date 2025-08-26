Fecha del debut de Checo Pérez con Cadillac en su regreso a la F1
Tras meses de rumores, por fin se confirmó que Checo Pérez será uno de los pilotos de Cadillac, la nueva escudería de la Fórmula 1
El mexicano Sergio ‘ Checo’ Pérez será una de las grandes figuras de Cadillac durante la próxima temporada de la Fórmula 1. Si bien todavía faltan varios meses para su debut, hay que asegurarnos de tener todo listo para su primera carrera en marzo del 2026.
Se acabaron las especulaciones y los rumores, ya es un hecho que Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los dos pilotos de Cadillac para la temporada 2026 y, con ellos, la nueva escudería busca un debut con autoridad en el máximo circuito del automovilismo.
¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac?
Tendremos que esperar a que comience la próxima temporada, sin embargo, ya conocemos la fecha oficial en la que Checo Pérez, Valtteri Bottas y Cadillac harán su gran debut en la Fórmula 1: El domingo 8 de marzo.
El Gran Premio de Australia es el que da comienzo a la temporada 2026 de la F1 y está agendado para ese domingo 8 de marzo, en el Circuito de Albert Park, de Malbourne.
Calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Si todo sale bien, podremos ver a
Checo Pérez
correr 24 carreras durante la temporada 2026; todas ellas ya tienen fecha reservada y son las siguientes:
- GP de Australia / 8 de marzo
- GP de China / 15 de marzo
- GP de Japón / 29 de marzo
- GP de Baréin / 12 de abril
- GP de Arabia Saudita / 19 de abril
- GP de Miami / 3 de mayo
- GP de Canadá / 24 de mayo
- GP de Mónaco / 7 de junio
- GP de Barcelona / 14 de junio
- GP de Austria / 28 de junio
- GP de Gran Bretaña / 5 de julio
- GP de Bélgica / 19 de julio
- GP de Hungría / 26 de julio
- GP de Países Bajos / 23 de agosto
- GP de Italia / 6 de septiembre
- GP de España / 13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán / 26 de septiembre
- GP de Singapur / 11 de octubre
- GP de Estados Unidos / 25 de octubre
- GP de México / 1 de noviembre
- GP de Brasil / 8 de noviembre
- GP de Las Vegas / 21 de noviembre
- GP de Catar / 29 de noviembre
- GP de Abu Dabi / 6 de diciembre
Destaca que Checo Pérez volverá a correr en México el domingo 1 de noviembre, de nueva cuenta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cobijado por sus millones de aficionados.
Escuderías en las que ha estado Checo Pérez
Cadillac se convertirá en la sexta escudería de la Fórmula 1 en la carrera de
Checo Pérez
. Hasta ahora, el piloto ha defendido a:
- Sauber Motorsport
- McLaren
- Force India
- Racing Point
- Red Bull
Cabe destacar que con Red Bull consiguió ser el segundo mejor del mundo en la temporada 2023, con un logro histórico para el deporte mexicano.
