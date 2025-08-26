OFICIAL: Checo Pérez es el nuevo piloto de Cadillac y regresa a la Fórmula 1

La espera ha terminado. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a la Fórmula 1 en la temporada 2026 y será la estrella de Cadillac, una escudería que debutará en la competición y apostará por un piloto de confianza, que ya ha ganado en varias ocasiones.

Cadillac llegó para quedarse en la F1 y el apostar por Checo Pérez es una muestra clara. Basta decir que en el 2023, Checo fue el segundo mejor piloto del mundo, solo por detrás de su entonces compañero en Red Bull, Max Verstappen. Ahora, tres años más tarde, buscará volver a ser protagonista con una nueva escudería.

Cadillac hace oficial la llegada de Checo Pérez

La marca estadounidense ya comenzó su campaña para conseguir miles de fanáticos de cara a su debut en la Fórmula 1 y es por eso que eligió a Checo Pérez como uno de sus pilotos, conscientes de que el público mexicano los recibirá con los brazos abiertos.

Es por eso que Cadillac se ha robado los reflectores del mundo del automovilismo y acaban de hacer oficial la llegada del mexicano, quien le dará un sabor especial a los Grandes Premios de la próxima temporada.

De esta manera, con 35 años, Pérez llega a su sexta escudería de la Fórmula 1, considerando que antes estuvo en Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull; ahora Cadillac se une a la lista.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

¿Quién será el compañero de Checo Pérez en Cadillac?

Ya que Cadillac busca tener una dupla que pueda subir al podio o al menos conseguir varios puntos durante la temporada, el compañero de Checo Pérez será Valtteri Bottas.

