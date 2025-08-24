México cierra su participación en Juegos Panamericanos Junior con enorme éxito de medallas

México encontró varias joyas escondidas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con grandes atletas que consiguieron un total de 129 medallas, 29 de oro, 45 de plata y 55 de bronce.

Algunos de los deportes en donde la delegación mexicana logró sus mejores actuaciones fueron atletismo, clavados, gimnasia rítmica, natación artística e incluso en taekwondo, confirmado algunos deportistas que seguramente nos representarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Qué son los Juegos Panamericanos Junior?

Recordemos que apenas es la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior, considerando que la primera vez se celebraron en el 2021, en Cali-Valle, Colombia. Ahora tuvieron lugar en Asunción, Paraguay, firmando un éxito y asegurando una futura tercera edición.

Asimismo, como su nombre lo indica, se trata de una serie de Juegos Panamericanos para atletas jóvenes, en un rango de edad de 12 a 22 años, para encontrar a las futuras estrellas del deporte.

Así terminó el medallero en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Esta edición de los Panamericanos Junior tuvo lugar del 9 al 23 de agosto; como era de esperarse, Brasil fue el gran dominador de la justa, ya que en la primera edición dominaron y lograron repetir su éxito este 2025. Al final, estos fueron los resultados:

Brasil / 175 medallas, 70 oro, 50 plata y 55 bronce Estados Unidos / 142 medallas, 54 oro, 43 plata y 45 bronce Colombia / 115 medallas, 48 oro, 27 plata y 40 bronce México / 129 medallas, 29 oro, 45 plata y 55 bronce Argentina / 95 medallas / 27 oro, 38 plata y 30 bronce Canadá / 63 medallas, 19 oro, 21 plata y 23 bronce Cuba / 47 medallas, 19 oro, 13 plata y 15 bronce Chile / 65 medallas, 18 oro, 19 plata y 28 bronce

¿Cómo le fue a México en los Juegos Panamericanos Junior 2025?

Cabe destacar que México logró brillar en varias disciplinas durante los Juegos Panamericanos Junior, siempre compitiendo en lo más alto y, junto con Brasil, Estados Unidos y Colombia, lograron más del centenar de preseas.

Los deportes en donde México logró medallas de oro fueron:

Atletismo

Ciclismo de Montaña

Ciclismo de ruta

Natación

Tiro con arco

Squash

Gimnasia rítmica

Taekwondo

Clavados

Aguas abiertas

Firmando grandes atletas muy jóvenes que, sin lugar a dudas, tienen el potencial suficiente para enorgullecer a un país en las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos.

