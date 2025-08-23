Se suspende partido de Cruz Azul vs Toluca en el Estadio Olímpico Universitario

El partido entre Cruz Azul y Toluca , originalmente programado para las 21:05 horas del sábado 23 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario, sufrió un retraso por una tormenta eléctrica en las inmediaciones del estadio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Este tipo de demoras han sido frecuentes en la actual temporada del Apertura 2025, debido a las fuertes lluvias que han azotado al país.

Debido a las condiciones climatológicas en el Olímpico Universitario y como indicación de Protección Civil, el inicio del partido se retrasó 15 minutos.



El silbatazo inicial será a las 21:20. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 24, 2025

¿A qué hora iniciará el partido de Cruz Azul vs Toluca?

De acuerdo a lo que informaron las autoridades de la Liga MX , el silbatazo inicial sería a las 21:20 horas; sin embargo, ahora se recorrió a las 21:45, de acuerdo a lo que informaron las autoridades del futbol mexicano.

“La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que, una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido Cruz Azul vs. Toluca iniciará a las 21:45 hrs”, se puedo leer en X, antes Twitter.

La LIGA BBVA MX, en coordinación con Protección Civil, informa que, una vez que mejoraron las condiciones del clima, el partido @CruzAzul vs. @TolucaFC iniciará a las 21:45 hrs. — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 24, 2025

Tras minutos de retraso, el partido comenzó en punto de las 21:45 horas.

Segundo partido de Liga MX que se retrasa por lluvias

En múltiples encuentros recientes, la Liga MX y Protección Civil han decidido prolongar el inicio o el medio tiempo del partido para garantizar la seguridad de jugadores y aficionados.

Por ejemplo, el duelo entre Pumas y Necaxa experimentó un retraso de más de 20 minutos en el segundo tiempo, porque la cancha quedó inundada y debieron lidiar con el terreno dañado tras intensas lluvias.

Se registra intensa lluvia con granizada sobre Circuito Interior a la altura de Marina Nacional [VIDEO] Durante la tarde de este miércoles 13 de agosto se registró otra intensa lluvia con granizada en la CDMX; Circuito Interior y Marina Nacional con afectaciones.

¿Cuál es el protocolo en caso de lluvias eléctricas?

Cuando ocurre una tormenta eléctrica , se activa el protocolo de Seguridad: el comisario del partido junto al árbitro evalúan la situación y se aplica una regla clave: si hay menos de 30 segundos entre rayo y trueno, la tormenta está a menos de 10 km, además el partido debe detenerse hasta que pasen al menos 30 minutos desde el último trueno.

En coordinación con Protección Civil, la Liga MX informará en breve la nueva hora de inicio del encuentro Cruz Azul vs Toluca.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.