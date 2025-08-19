México brilla en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y así va el medallero

El desempeño de México en los Juegos Panamericanos Junior ha sido sobresaliente, con un medallero repleto de oro, plata y bronce, así como con actuaciones destacadas en varias disciplinas.

Los Juegos Panamericanos en Asunción, Paraguay, son una oportunidad perfecta para conocer a las grandes promesas del deporte mexicano, en donde algunos nombres ya han levantado la mano para seguir su carrera de cara a las próximas competiciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cuál es el rango de edad en los Juegos Panamericanos Junior?

Cabe destacar que apenas es la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior; la primera fue en el 2021, en Cali-Valle, Colombia, en donde Brasil se impuso con más medallas.

Así, es la Organización Deportiva Panamericana la encargada del evento y estableció que los atletas que pueden participar en las competencias deben estar en un rango de edad de 12 a 22 años.

Medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 comenzaron el 9 de agosto y terminarán el 23 de agosto; como era de esperarse, las potencias del continente se encuentran en lo alto del medallero, aunque México ha tenido una actuación destacada.

Al corte del 19 de agosto, el medallero de la competición es el siguiente:



Brasil / 124 medallas (58 oros, 28 platas y 38 bronces) Colombia / 68 medallas (27 oros, 16 platas y 25 bronces) Estados Unidos / 75 medallas (23 oros, 28 platas y 24 bronces) México / 76 medallas (18 oros, 29 platas y 29 bronces) Argentina / 57 medallas (14 oros, 26 platas y 17 bronces) Chile / 36 medallas (14 oros, 9 platas y 13 bronces) Canadá / 27 medallas (6 oros, 8 platas y 13 bronces) Cuba / 16 medallas / (5 oros, 5 platas y 6 bronces)

En la primera edición del 2021, Brasil fue el gran dominador, algo que ha repetido este 2025, demostrando su increíble capacidad para el deporte en la mayoría de las disciplinas.

Los grandes éxitos de México en los Juegos Panamericanos 2025

El combinado mexicano ha cosechado varias medallas, sin embargo, los reflectores se los han llevado aquellos que conquistaron el oro, quienes son:



Atletismo / Karla Serrano

Ciclismo de montaña / Iván Aguilar

Ciclismo de ruta / José Pietro

Natación / Humberto Nájera

Tiro con arco / equipo femenino

Tiro con arco / equipo mixto

Squash / Wally Ávila y Mariana Narvaez

Squash / equipo femenino

Gimnasia rítmica / Ana Abraham

Gimnasia rítmica / oro en general de conjuntos

Gimnasia rítmica / oro en 5 pares de mazas

Taekwondo / Andrea Zambrano

Taekwondo / Zaira Salgado

Clavados / Lía y Mía Cueva

Clavados / David Vázquez y Jesús Agúndez

Clavados / Kenny Zamudio

Aguas abiertas / Paulo Strehlke



Día 10 en ASU 2025 y el medallero sigue creciendo.



Brasil lidera con 58 oros y 124 medallas en total, Colombia suma 27 oros y 68 preseas, y Estados Unidos marcha tercero con 23 oros y 75 en total.



Las delegaciones de todo el continente siguen dejando huella en estos Juegos.… pic.twitter.com/YQia62083U — Panam Sports (@PanamSports) August 19, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.