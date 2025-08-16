Gemelas Mía y Lía Cueva conquistan oro para México en Juegos Panamericanos Junior 2025

En una destacada actuación que enorgullece a México, las gemelas Mía y Lía Cueva lograron alzarse con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Demostrando talento, dedicación y un espíritu competitivo, ambas jóvenes deportistas brillaron en su disciplina, dejando en alto el nombre del país.

Las gemelas, de tan sólo 14 años de edad, conquistaron la medalla de oro en la final de sincronizados trampolín 3 metros con 289.32 puntos.

Mientras que el par de Estados Unidos formado por Sophia Verzyl y Ann Kwong se fueron la plata con un puntaje de 274.50 y el bronce fue para la dupla brasileña de Maria Postiglione y Heloa Almeida con 222.36.

Desde los primeros saltos, las hermanas Cueva impusieron su autoridad, ejecutando con confianza cada movimiento y guardando lo mejor para las rondas decisivas.

Nos sentimos contentas por el resultado ya además porque no salió un clavado con el cual estábamos batallando. También por el apoyo de la gente que vino desde México a apoyarnos -sostuvo Mia.

Mediante redes sociales la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano felicitaron a las mexicanas por su actuación en la competencia acuática.

Recientemente, las gemelas obtuvieron el bronce en la misma prueba en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur.

¿Cuántas medallas tiene México en los Juegos Panamericanos Junior 2025

México, hasta este sábado 16 de agosto, suma 57 medallas ganadas en la competición: 13 oro, 21 plata y 23 de bronce distribuidas en todas las disciplinas, colocándose en el lugar número 5 del medallero panamericano, reafirmando su papel como una potencia dentro del continente.

Fechas Juegos Panamericanos Junior 2025

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 se llevan a cabo desde el 9 al 23 de agosto, y participan 41 países en 28 disciplinas deportivas.

